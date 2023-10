Getafe y Betis chocan estilos en el Coliseum

El conjunto azulón podría igualar a puntos al verdiblanco si consigue una victoria en el Coliseum Los de Pellegrini, en cuadro, por la falta de efectivos en defensa tras la lesión de Bartra y la salida de Luiz Felipe

Con la intención de abandonar la zona intrascendente de la clasificación, el Getafe y el Betis disputarán en el Coliseum un choque de estilos en el que confrontará el juego más rocoso del conjunto dirigido por José Bordalás contra la idea más controladora y técnica del equipo de Manuel Pellegrini.

De momento, tanto el Getafe como el Betis disfrutan de la tranquilidad de ocupar puestos de la zona media de la tabla. El Betis, más arriba, tres puntos por encima, acaricia las posiciones europeas. Las tiene a tiro de piedra, a sólo dos unidades, mientras que el conjunto azulón podría igualar a puntos al verdiblanco si consigue una victoria en el Coliseum.

Y, sin duda, la necesita más que su rival, porque aunque muestra buenas sensaciones en todos sus duelos, acumula cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria con una derrota (4-3 frente a la Real Sociedad) y tres empates (2-2 en San Mamés ante el Athletic, 0-0 en casa contra el Villarreal y 2-2 en Balaídos con el Celta).

Con la necesidad de sumar una alegría a un buen momento de forma que no termina de culminar con premios, el Getafe afrontará el duelo frente al Betis con dos bajas que mermarán su zona defensiva: Djené Dakonam, por acumulación de tarjetas amarillas, y Domingos Duarte, expulsado en Vigo la pasada jornada, verán el choque desde la grada.

Bordalás ocupará sus huecos con Stefan Mitrovic y Gastón Álvarez, que formarán la línea de centrales con los que el Getafe intentará dejar su portería a cero. Y, a Duarte y Djené, se unirán las ausencias de sus dos lesionados de larga duración: Enes Ünal y Luis Milla.

Los tres internacionales, Nemanja Maksimovic, "Choco" Lozano y Omar Alderete, regresaron en buen estado de sus compromisos internacionales, aunque Alderete se incorporó al trabajo junto al resto de sus compañeros este mismo viernes y seguramente comience el choque en el banquillo. En el resto del once, Mason Greenwood, podría tener continuidad, aunque se disputará el puesto con José Ángel Carmona, que podría ejercer de doble lateral por delante de Damián Suárez.

El Betis retoma la competición, tras el parón liguero, con la intención de asentar su juego y su rendimiento, que en esta primera parte de la temporada, pese a que en general los resultados no han sido malos, no están al nivel de campañas anteriores aunque se mantiene en la pelea por asentarse en los puestos europeos.

A las ausencias de pesos pesados de la pasada campaña como Joaquín Sánchez, Sergio Canales o el ítalobrasileño Luiz Felipe, se han unido lesiones de gravedad como la del francés Nabil Fekir y mas recientemente la de Marc Bartra. La del defensa verdiblanco es especialmente complicada para el equipo por la escasez de centrales en la plantilla, ya que estará de baja varios meses después de que este pasado jueves fuera operado en el tendón de Aquiles.

Así, para visitar al Getafe, el técnico chileno Manuel Pellegrini tendrá que estudiar bien la formación del once titular, ya que debe valorar cómo han llegado los internacionales argentinos Guido Rodríguez y Germán Pezzella, los marroquíes Ez Abde y Chadi Riad y Assane Diao, quien ha debutado con la sub-21 de España.

En el caso de Guido Rodríguez está claro que no jugará, al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, con lo que se une a la baja por suspensión del delantero Willian José, quien fue expulsado con roja directa en la anterior jornada, en el empate en Vitoria frente al Alavés (1-1).

Pezella y Chadi Riad son los dos únicos centrales específicos que ahora tiene la plantilla verdiblanca, por lo que a Pellegrini, siempre partidario de no forzar a los internacionales recién llegados de compromisos con sus selecciones, no le queda más remedio que optar por no darles descanso.

Esto propiciará, casi con total seguridad, que Marc Roca no retrase su posición y siga en el centro del campo ante la obligada ausencia de Guido. Continúa de baja una semana más el lateral derecho senegalés Youssouf Sabaly, mientras el que podría regresar es el extremo diestro brasileño Luiz Henrique.

El joven jugador brasileño se incorporó la semana pasada al grupo para ponerse progresivamente al nivel del resto de sus compañeros, tras superar una lesión muscular que se produjo ante el Cádiz el 24 de septiembre.

Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Damián, Mitrovic, Gastón, Diego Rico; Aleñá, Arambarri, Maksimovic; Greenwood, Borja Mayoral y Jaime Mata.

Betis: Claudio Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Chadi Riad, Miranda; Marc Roca, William Carvalho; Rodri, Isco, Ayoze; y Borja Iglesias.

Árbitro: César Soto Grado (Comité Riojano).

Estadio: Coliseum.