Paula Gonu arremete contra Jijantes FC: "Estaban faltando el respeto a mi trabajo y a mi imagen"

El club comunicó el pasado martes que prescindía de los servicios de la influencer El equipo de Gerard Romero también anunció otra destitución en su cuerpo técnico

Tras el éxito de la Kings League, el pasado sábado 6 de mayo empezó un nuevo proyecto: la Queens League. Jijantes FC ha empezado la temporada con varios cambios, y es que el club de Gerard Romero ha decidido rescindir el contrato de Marc Carmona como técnico del equipo, además del de Paula Gonu como presidenta de Jijantas.

En febrero, el presidente de Jijantes FC, presentó a Paula Gonu como la nueva presidenta del club. El pasado martes, la dirección anunció a través de las redes sociales, que la influencer ya no es la presidenta de Jijantas, y han cogido el relevo Lisbeth Cid y Gerard Romero.

Comunicado Oficial: Jijantes y Paula Gonu comunican que Lisbeth Cid y Gerard Romero asumen la presidencia total de Jijantas F.C.



Todas las partes implicadas consideran que la mejor decisión es que Lis y Gerard, junto con su equipo, asuman este relevo. — Jijantes FC (@JijantesFC) May 9, 2023

Tras el anuncio, Paula Gonu ha querido dar los motivos de su ruptura con el club, y ha comentado que no estaba cómoda: "Sentía que no contaban con mi palabra y que estaban faltando un poco el respeto a mi trabajo y a mi imagen".

La influencer ha explicado que quería participar en el proyecto y no le dejaban: "No se me estaba dejando formar parte del proyecto (…) Daba por hecho que se me podría consultar cosas como por ejemplo, qué marcas, qué sponsors buscábamos o con qué patrocinadores podíamos negociar".

La catalana ha asegurado que su objetivo principal era que el proyecto fuese bien, pero que no le avisaban: "Yo trago con los logos que sean con tal de que el proyecto vaya bien y con tal de que todo funcione, pero avísame". Además, Paula Gonu ha confesado que dejó de hacerle ilusión ser presidenta cuando se siente "incómoda" y siente que no se respeta "mi trabajo, mi tiempo y mis cosas".