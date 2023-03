La 'loca' idea de Piqué que sobrepasa los límites en la Kings League

"Asemeja la sensación de una puñalada o disparo" El exjugador quiere seguir innovando en la Kings League

Gerard Piqué no para de sorprender con sus ideas y propuestas para la Kings League. En esta ocasión el exjugador del Barça, a través de su último directo de Twitch dejo boquiabierto a todos los presidentes de esta revolucionaria competición de futbol 7 que sigue creciendo en audiencia y aficionados.

Tras visitar el Mobile World Congres, celebrado este pasado fin de semana en Barcelona, el empresario aseguro, ""os va a encantar". Al parecer, el exfutbolista catalán descubrió una empresa que crea chalecos que asemeja la sensación de una "puñalada o disparo".

"El chaleco este tiene un efecto que parece que te peguen una puñalada o disparo y se controla por bluetooth vía móvil. Tienes la posibilidad de que en cualquier momento del partido apretar un botón y el portero rival recibe un 'disparo', que es fake que es solo la sensación de recibir un disparo", comenzó diciendo Piqué mientras todos los presidentes de la Kings League quedaban alucinados por la idea.

"Yo he desconectado", decía Ibai Llanos al escuchar esta 'loca' idea de Gerard Piqué. "Con el disparo ya... no, no", añadía el 'streamer' vasco. "Igual este chaleco es mejor para el Chup Chup o para el After Kings", expresó Oriol Querol en broma.

"Era espectacular este chaleco", volvió a decir Piqué, aunque lo cierto es que todos los presidentes mostraron sus dudas ante esta idea.