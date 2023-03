Kings League, la alternativa a LaLiga de futuro incierto

Cuando más se habla de actualizar el reglamento del fútbol para captar el interés de la audiencia joven, Piqué se inventa una competición alternativa que va en esta dirección aunque su evento tiene más de show que de deporte. Digamos que es un entretenimiento enfocado a las redes sociales. Hay que reconocer el mérito de crear un producto televisivo de la nada aunque el gran interrogante es saber hasta dónde puede llegar, si será negocio en el futuro o quedará como una experiencia efímera como el mundial de globos. Buenas audiencias en internet no siempre aseguran productos comerciales de éxito.

Querer comparar la Kings League con LaLiga no tiene base ni sentido. Es otra cosa, juegan en niveles y campos distintos. La competición organizada por Kosmos es de futbol 7 amateur, se difunde gratis por Twitch y tiene un perfil de audiencia eminentemente juvenil. Los aficionados de estas transmisiones por streaming no son seguidores del futbol tradicional, de la misma manera que los espectadores del futbol de siempre no se sienten atraídos por los equipos liderados por los streamers. Lo mismo vale para las audiencias, no se pueden comparar las audiencias gratuitas con las de pago.

En la Kings League los auténticos protagonistas no son los futbolistas sino los streamers como Ibai Llanos, prueba de ello es que consiguen más audiencia los after y los post que los partidos. Interesan más las polémicas que genera un reglamento particular que los goles y los resultados. Un dato revelador pone en evidencia que el futbol es de tercer nivel, los jugadores participantes, un total de 120 encuadrados en doce equipos, cobran 75 euros por partido. Excepción por supuesto de Ronaldinho que fue utilizado como reclamo un día.

¿Qué futuro tiene esta competición que se celebra al margen del deporte federado, con un reglamento extravagante y sin apenas espectadores en directo? Pique ha conseguido de salida un gran impacto informativo y las audiencias son notables. Las finales del 26 de marzo en el Camp Nou servirán para demostrar si este evento tiene recorrido. Otra cosa es si consigue ser un negocio rentable y sostenible. Aquí hay muchas dudas,, ya que sin ticketing, ni derechos de televisión y pocos patrocinadores, es difícil que salgan las cuentas. Sobre todo, si se analiza a fondo la audiencia que refleja un target infantil/juvenil con poco poder adquisitivo y una audiencia pasiva en los países latinoamericanos. En cuanto a su expansión internacional, es complicada, ya que no todos los países tienen un Pique capaz de polarizar por si solo la atención.

Como golpe de efecto y experimento en torno al fútbol, el invento de Pique ha conseguido su objetivo el primer año. Otra cosa más difícil será hacer de la Kings League una competición estable y rentable.

Alonso vuelve a brillar

El piloto mas veterano de la F1 tiene el honor de ser el que ha competido con mas escuderías: Minardi, Renault, Mc Laren, Ferrari, Alpine y Aston Martin. Fernando Alonso vuelve a brillar, ayer fue quinto en los entrenamientos del GP Bahrein sacando el máximo partido a su nuevo Aston Martin. Su pasión y su talento le permiten soñar con una temporada en la que puede subir a más de un pódium. No tiene un monoplaza ganador como Rad Bull o Ferrari, pero vuelve a estar en la pomada.

Nadal sigue en paro

Seis semanas después de su lesión en el Open de Australia, Rafa Nadal sigue arrastrando problemas y su vuelta a las pistas se ha retrasado. Será baja en los torneos de Indian Wells y Miami y podría reaparecer en el torneo de Montecarlo dentro de un mes. Está claro que la edad no perdona y las recuperaciones cada vez son mas lentas y complicadas. No quiere pensar en la retirada y su gran objetivo esta temporada es llegar en forma a Roland Garros para poder defender el título.