Las cinco nuevas propuestas para los Juegos Olímpicos 2028

Hay cinco propuestas encima de la mesa: Béisbol, Cricket, Flag football, Lacrosse y Squash El Comité Olímpico Internacional deberá votar esta propuesta en la reunión que se realizará esta semana en Mumbai, India

Los Juegos Olímpicos de 2028 serán en Los Ángeles y aunque todavía falta mucho, parece indicar que estarán acompañados de nuevas disciplinas. Hasta cinco nuevos deportes podrían añadirse en los próximos juegos. Así lo ha comunicado el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de LA28. Hay cinco propuestas encima de la mesa: béisbol, cricket, flag football, lacrosse y squash.

Los organizadores desean añadir estos deportes a una lista que incluye en este momento 28, entre ellos deportes acuáticos, tiro con arco, atletismo, bádminton, baloncesto, piragüismo, ciclismo, equitación, esgrima, golf, gimnasia, balonmano, judo, remo, escalada deportiva o surf.

En el caso del críquet, no se disputará en formato de dos entradas por equipo, sino que prevé para el evento el formato Twenty20, con un número limitado de overs (al contrario que en su anterior aparición en los Juegos de París 1900).

El formato propuesto para el lacrosse es el Lacrosse Sixes. El lacrosse apareció en dos Juegos consecutivos a principios del siglo XX. En ellos, Canadá ganó los dos oros olímpicos.

La propuesta de Los Angeles sumó al béisbol y sóftbol, que han entrado y salido del programa durante décadas. También se añadieron otros tres deportes: cricket, lacrosse y squash. El béisbol-sóftbol, por su parte, formó parte más recientemente del programa olímpico, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Allí, la anfitriona Japón ganó las dos medallas de oro.

The Los Angeles 2028 Olympic Games will add four additional sports:



• Baseball

• Softball

• Cricket

• Flag Football



Lacrosse and potentially squash could also be proposed, per @guardian. pic.twitter.com/utw0c1ao02