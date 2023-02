El futuro de Isco... ¿en la Superliga turca?

El Konyaspor, octavo clasificado en Turquía, ha hecho oficial la oferta por el jugador andaluz y las negociaciones están avanzando El fichaje por el Unión Berlín se frustró en el último día de mercado y ahora el malagueño se encuentra sin equipo

Después del fichaje frustrado por el Unión Berlín, Isco Alarcón se encuentra en una situación delicada: sin equipo y con la inmensa mayoría de mercados de las grandes ligas cerrados.

Aun así, en estas últimas horas, el Konyaspor turco se ha interesado por el exjugador del Sevilla y ha hecho una oferta formal para que se incorpore a las filas del conjunto entrenado por Aleksandar Stanojevic, actualmente en octava posición.

El vicepresidente del Konyaspor, Mehmet Akcan, ha confirmado al Diario AS las negociaciones entre clubes: “Es correcto, estamos en un proceso de negociación con Isco. Puedo decirlo, los diálogos van bien. Todavía no tenemos la certeza de si llegamos a un acuerdo, si no lo diríamos abiertamente. Estamos haciendo todo lo posible para cerrar el fichaje [...] creo que va a quedar todo resuelto con Isco, en un sentido u en otro, lo antes posible. Ahora tenemos una oportunidad para cerrar este fichaje. Somos positivos”.

El mercado en Turquía cierra el próximo miércoles 8 de febrero. La liga de Emiratos Árabes o la Superliga china lo mantendrán abierto hasta el día 28, aunque la probabilidad que recale en estas competiciones es baja. Como última opción, también existe la posibilidad que algún club con fichas libres lo pueda pretender, como recientemente sonó el Everton.

En la Süper Lig, hay viejos conocidos de la liga española como Marc Bartra, Enis Bardhi y Maxi Gómez (Trabzonspor), Juan Mata (Galatasaray), y otras grandes estrellas europeas como Mauro Icardi y Dries Mertens (Galatasaray), Dele Alli (Besiktas) o Mesut Özil (Basaksehir FK), que compartirá equipo con Adnan Januzaj, reciente fichaje y excompañero de Isco en el Sevilla.

El viaje a Alemania de ida y vuelta

El futbolista natural de Benalmádena (Málaga) ha tenido más de un pretendiente en este mercado invernal. Primero, sonaron rumores sobre su posible destino a la Serie A italiana, aunque finalmente el candidato más firme fue el Unión Berlín, que tuvo que "luchar" con el Leipzig para la incorporación de Isco. En el último día de mercado, cuando el acuerdo entre Alarcón y el club de la capital alemana parecía cerrado, e incluso con los reconocimientos médicos pasados, se truncó. Desde entonces, el cinco veces campeón de la Champions League se encuentra sin equipo a sus 30 años.