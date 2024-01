Un 'Clàssic' en plena resaca europea

El Barça visita este domingo (17.00 horas) al Reus Deportiu en el ‘Clàssic’ del hockey catalán en un duelo que marcará el inicio de la segunda vuelta de la OKLiga.

Un escenario complicado al que los de Edu Castro llegan aún en plena resaca europea tras el intenso duelo ante el Barcelos (3-1) de la tercera jornada de la WSE Champions League.

Los reusenses afrontarán la cita con ganas de revancha, tras perder en la primera vuelta en el Palau por un claro 6-3. Además, no ganan un partido desde el pasado 3 de diciembre y buscarán reencontrarse con la victoria para escalar posiciones en la tabla. Circunstancias que hacen del conjunto que dirige Jordi Garcia un rival aún más peligroso. “Es un clásico, en su pista, pese a los últimos resultados están jugando muy bien a hockey, con un juego muy coral, no sólo por las individualidades, todo el engranaje que tienen para crear peligro y deberemos hacer un gran partido si queremos sacar el resultado adelante”, explicó el técnico azulgrana Edu Castro, en la previa.

Para este partido, Castro volverá a contar en la convocatoria con el joven Eloi Cervera, que sustituye al lesionado de larga duración Matías Pascual. El argentino avanza en la recuperación de su grave lesión y podría volver a la pista este mismo domingo en el partido del Barça Atlètic contra el Shum Frit Ravich.