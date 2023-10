El Barça tira de coraje para remontar en la pista del Voltregà

El equipo entrenado por Edu Castro levantó un 3-0 adverso con goles de Mar Grau (2), Pau Bargalló y Joao Rodrigues (2) Con este resultado, el conjunto azulgrana se mantiene en lo alto de la OK Liga empatado con el Noia Freixenet

El Barça mantiene el pleno de victorias en la OK Liga tras derrotar este domingo al Voltregà Stern (4-5) en la segunda jornada del campeonato. No fue un triunfo sencillo, puesto que el conjunto entrenado por Edu Castro tuvo que voltear un 3-0 adverso con dos dobletes de Marc Grau y Joao Rodrigues, y otro tanto de Pau Bargalló. Eric Vargas, Gerard Teixidó y Álex Rodríguez fueron los goleadores del conjunto de Osona.

FICHA TÉCNICA OK Liga VOL 4 ________________ 5 BAR ALINEACIONES Voltregà Miquel Estrada, Eric Vargas, Jordi Burgaya, Aleix Molas, Gerard Teixidó - cinco inicial - Lluc Sitjà, Dídac Alonso, Humbert Serra, Alex Rodríguez y Uri Codony. Barça Carles Grau, Ignacio Alabart, Xavi Barroso, Pau Bargalló, Joao Rodrigues - cinco inicial - Sergi Panadero, Marc Grau, Sergi Llorca, Joan Ruano y Adrián Galán. Goles 1-0 M.12 Eric Vargas. 2-0 M.13 Álex Rodríguez. 3-0 M.18 Gerard Teixidó. 3-1 M.19 Marc Grau. 3-2 M.32 Pau Bargalló. 3-3 M.34 Marc Grau. 3-4 M.42 Joao Rodrigues. 3-5 M.43 Joao Rodrigues. 4-5 M.45 Álex Rodríguez. Árbitros Josep Antoni Ribó y Jordi Reverter.

De inicio, el encuentro siguió el guion esperado. El Barça se adueñó de la bola ante un Voltregà Stern que se defendía agazapado en campo propio a la espera de una contra. Así fue como, tras una clara ocasión de Panadero, el conjunto local estrenó el marcador en una acción de Eric Vargas. Sin dar margen a la reacción azulgrana, Álex Rodríguez amplió distancias con un disparo potente y algo escorado que sorprendió a Carles Grau.

El partido se puso todavía más cuesta arriba para los de Edu Castro cuando Gerard Teixidó anotó el 3-0 aprovechando una bola muerta cerca de la portería, pero Marc Grau abrió el camino hacia la remontada al con un disparo lejano que supuso el 3-1 con el que se llegó al descanso. De hecho, el Barça llegó a marcar un segundo tanto en la primera mitad, obra de Joao Rodrigues a pase de Pau Bargalló, pero los colegiados lo invalidaron.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto barcelonista regresó a la pista con mucha más ambición y acumuló ocasiones hasta que Pau Bargalló redujo la desventaja con una acción genial. Poco después, el dorsal '8' azulgrana asistió en el segundo palo a Marc Grau para empatar el partido.

Todavía quedaban 16 minutos de juego y el Barça iba lanzado hacia la victoria, que llevó el sello de Joao Rodrigues. El portugués marcó el cuarto de penalti y el quinto, un minuto más tarde, en un disparo desde fuera del área. En el tramo final, Álex Rodríguez redujo la desventaja de penalti y el Barça tuvo que resistir el empuje local hasta el último suspiro.