Histórica medalla de Abadía y Nico García Boissier en trampolín 3m, con premio olímpico

Adrián Abadía y Nico García Boissier han hecho historia al colgarse la primera medalla mundialista de la historia de los saltos españoles. Ha sido en el trampolín 3 metros sincronizado, en Doha y con el premio añadido de la clasificación para los Juegos de París.

Los saltos de trampolín, una especialidad menor en el panorama español, han vivido este domingo su día de gloria. Abadía y García Boissier han sido los protagonistas de la jornada, con un gran nivel y un premio inesperado. A pesar de que su gama de saltos no está a la altura de los mejores, el diseño de esta prueba les favoreció. No podían fallar y tenían que esperar el error de mexicanos y alemanes. Los chinos (Zongyuan Wang y Daoyi Long), que se llevaron el oro, saltan en otra liga.

No estuvieron finos los mexicanos Rodrigo Diego y Osmar Olvera, que fueron cuartos a tan solo nueve centésimas de los españoles. Si bien los italianos (Lorenzo Marsaglia y Giovanni Tocci) lograron la plata con un punto de diferencia, los españoles estuvieron siempre en su sitio y han reescrito la historia de los saltos en España.

Abadía y García Boissier se colgaron un bronce inesperado / EFE

Nico García Boissier aseguró a EFE, que no entraba en sus planes ganar una medalla: "Veníamos a intentar conseguir la plaza olímpica y la medalla ha sido un extra. Habiéndonos mudado a Madrid y dejando muchísimas cosas de lado, tiene muchísimo valor", reconocía. Comenta que después del último salto solo pensó en la plaza olímpica: "Salí del agua y lo primero que hice fue preguntarle a Adri cuántos puntos habíamos hecho. Cuando me lo dijo, se me salió una lágrima porque hay mucho trabajo detrás".

Emocionado, Adrián Abadía ha dedicado el bronce a su madre y a su abuela: "Ellas han sido mi papá y mi mamá y esta medalla va para ellas". La final fue dominada por la pareja china con 442,41 puntos, 58 más que los italianos y 59 por delante de los españoles. La clasificación olímpica de Abadía y García Boissier se suma a la lograda por las nadadoras de 10k aguas abiertas María de Valdés y Ángela Martínez.