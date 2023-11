Woods: “Todavía siento que puedo ganar en el PGA Tour”

El ex número uno del mundo regresa a la competición este jueves en el Hero World Challenge, su primer torneo desde que se retiró en el pasado Masters “Me encanta competir y creo que aún puedo ganar, el día que note que no puedo, me retiraré”, aseguró en la previa del Hero World Challenge

Tiger Woods vuelve a la competición este jueves en el Hero World Challenge, torneo que esponsoriza y que considera ideal para su regreso al PGA Tour pensando en la próxima temporada y de cómo afrontarla de manera que pueda volver a lo más alto.

“Todavía siento que puedo ganar”, dijo en su primera presencia ante los medios desde su aparición en el pasado Masters donde se retiró en la tercera jornada. “Me encanta competir, jugar torneos y echo en falta estar con mis compañeros”, dijo en Albany (Bahamas).

“Lo que me lleva a volver es mi deseo de competir, aunque habrá un momento cuando sienta que ya no tengo opciones, y entonces será el momento de retirarme”, comentó Woods, que fue operado del tobillo de las secuelas de su accidente de coche en 2021.

Un torneo al mes, probable

Sobre sus opciones de jugar regularmente el próximo curso en el PGA Tour, apuntó que “podría plantearme jugar un torneo al mes”, poniendo de ejemplo su presencia en The Genesis Invitational en febrero y el The Players, en marzo, como posibles torneos a los que acudir.

Reconoció que su maltrecho tobillo “en algún momento tenía que decidir en reemplazarlo o fusionarlo, que es lo que finalmente decidí y los doctores se han sorprendido de la capacidad de presión que le he puesto con mi drive. Lo peor han sido los seis meses de inactividad”, y él mismo se mostró a la expectativa de lo que pueda lograr en juego.

“Ya no tengo nada del dolor que sufrí en el Masters” y se mostró confiado de poder caminar sin problemas durante el torneo, que ha subido los premios a 4,5 millones de dólares, aunque sin la presencia de jugadores como Jon Rahm, en plena rumorología sobre su salto al LIV Golf, o Rory McIlroy.

También se refirió a la situación del PGA Tour. “Hemos de asegurarnos que protegemos nuestro calendario de juego en el PGA Tour y que cuidamos a los jugadores. Sin ellos, no existe el Tour y hay que cuidarlos no solo financieramente pero crear la mejor atmósfera competitiva posible y de los torneos, por ello creemos en inversores que nos ayuden”, finalizó.