Tiger Woods se retira del Masters antes de reiniciar la tercera jornada

El ex número uno del mundo abandonó con dolor en el pie, debido al desgaste físico vivido en la jornada del sábado En un comunicado, aseguró que se habían agravado la fascitis plantar en su pie derecho, la lesión que le hizo abandonar el Hero World Challenge

Tiger Woods dijo basta. El cinco veces campeón del Masters, decidió retirarse antes de reiniciar la tercera jornada que se tuvo que aplazar debido a las fuertes lluvias caídas a lo largo del sábado y que le pasaron excesiva factura física.

El ex número uno del mundo, que ya ocupaba la última posición del torneo después de lograr pasar el corte por 23ª vez consecutiva, tomó la decisión de abandonar para no agravar su lesión en el pie derecho que ya le molestó durante la durísima jornada de lluvia y viento del sábado.

El jugador de 47 años, aseguró en un comunicado que colgó en twitter, que “se me agravó la fascitis plantar que sufro en el pie derecho”, la misma que le llevó a abandonar en el torneo que apadrina en las Bahamas, el Hero World Challenge, torneo no oficial del PGA Tour.

I am disappointed to have to WD this morning due to reaggravating my plantar fasciitis. Thank you to the fans and to @TheMasters who have shown me so much love and support. Good luck to the players today!