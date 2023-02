Tiger Woods anuncia su regreso la próxima semana en el Génesis Invitational

El ex número uno mundial hará su primera aparición oficial desde el pasado Open Championship, en julio pasado “Estoy preparado para la vuelta”, anunció el ganador de 14 grandes en un mensaje en las redes sociales

Tiger Woods está de vuelta. El jugador considerado el más grande de la historia del golf, se encuentra preparado para volver a la competición después que lo anunciara este viernes en las redes sociales.

“Me siento preparado para jugar de nuevo en el PGA Tour la próxima semana en el Génesis Invitational”, comentó Tiger en su cuenta de twitter.

Será la primera aparición oficial de Woods desde el pasado Open Championship, disputado en Saint Andrews el pasado mes de julio. Tiger participó junto a su hijo en el PNC Championship en diciembre pasado donde acabó octavo.

I'm ready to play an ACTUAL PGA Tour event next week @thegenesisinv