Rahm se atasca con el putt y se aleja de la cabeza del Open de España

El vasco no estuvo nada acertado con el putt y firmó una vuelta de 72 golpes (+1) en su peor vuelta en el Open de España El principal favorito cae al puesto 45, con 139 golpes (-3), a ocho golpes del líder, el francés Pavon (-11)

Jon Rahm vivió su vuelta más aciaga en el Open de España después de firmar este viernes una tarjeta de 72 golpes (+1), que le ha llevado a perder muchos puestos en la clasificación en el torneo donde ha ganado en tres ocasiones. El de Barrika se fue al puesto 45, compartido con su compañero de juego en las dos primeras jornadas, Rafa Cabrera-Bello, con un total de 139 impactos (-3).

Un mal resultado para el español, que después del -4 del primer día, se encontró este viernes con un juego desangelado especialmente en el green donde no fue capaz más que lograr un birdie en toda su vuelta desperdiciando muchas ocasiones en el green. Definitivamente no fue su día y a medida que iban pasando los hoyos, la estrella de Barrika se impacientó y no le ayudó nada de cara a rehacerse.

Solo fue capaz de lograr un birdie en el par cinco del hoyo 7, y su vuelta nunca pudo arrancar, sumando dos bogeys, en el primer hoyo y en el 11. Rahm posiblemente se sintió más decepcionado por la cantidad de gente que le seguía que por su juego que nunca puede ser perfecto y este viernes le jugó una mala pasada en los greens.

Pavon mantiene el liderato

El líder del Open de España es el francés Mathew Pavon, que mantuvo el control del primer día gracias a una vuelta de 68 golpes (-3) que le valió para mantenerse al frente, con 131 impactos (-11) con solo uno de ventaja sobre Bil Besseling y el indio Shubhankar Sharma, que acabaron con 132 (-10).

El mejor español en la clasificación es Alfredo García-Heredia, que se situó en la cuarta plaza, con 133 golpes (-9), tras firmar la mejor vuelta de la jornada, con 64 golpes (-7). Destacado también Alejandro del Rey, que ocupa la séptima plaza (-7) mientras el barcelonés Pablo Larrazábal ocupaba el puesto 24, con -5.

El torneo llega al fin de semana con Rahm lejos de cabeza aunque si quiere tener opciones el domingo deberá realizar una vuelta espectacular este sábado y engancharse a las primeras posiciones de las que ahora mismo está lejos.