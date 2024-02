Brooks Koepka, Phil Mickelson o Sergio García, los nuevos grandes rivales de Jon Rahm

El jugador español Jon Rahm cambiará esta misma semana de rivales, que al llegar al circuito saudí pasarán de ser los estadounidenses Scottie Scheffler, Patrick Cantlay y Max Homa o el noruego Viktor Hovland a los norteamericanos Brooks Koepka y Phil Mickelson o su compatriota Sergio García.

Su cambio del PGA Tour al LIV Golf le reportará grandes beneficios y nuevos desafíos por una parte, pero asimismo una pérdida de grandes rivalidades por otra, pues Rahm, de 29 años, sólo se podrá enfrentar a Scheffler o Hovland en los cuatro 'majors' de la temporada, el The Open, el Masters de Augusta, el Open Británico y el PGA Championship, y ya no vivirá esos duelos semana sí y semana también. ¿Pero cuáles son los nuevos grandes rivales de Rahm?

Brooks Koepka: a sus 33 años, el jugador de Florida será uno de los grandes competidores de Jon Rahm en su aventura en el LIV Golf. Koepka, segundo junto a Phil Mickelson en el Masters de Augusta del año pasado que ganó el vasco, consiguió la victoria del PGA Championship en 2023 y está en una grandísima forma esta última década, pues a pesar de su juventud ya ha ganado cinco 'majors', al ganar tres veces el PGA Championship y dos el US Open. Sin duda, dará mucho espectáculo junto al español.

Cameron Smith: el australiano, de 30 años, será otro de los grandes contrincantes de Rahm. Ganador del Open Británico en 2022, es uno de los grandes nombres de este circuito, en el que el año pasado ganó dos eventos, uno en Londres y otro en Bedminster (Nueva Jersey, Estados Unidos). Terminó segundo en la clasificación individual en 2023.

Bryson DeChambeau: cuarto quedó precisamente el californiano DeChambeau, quien también se llevó dos de los trece eventos del LIV Golf de 2023. En el primero de ellos, en The Greenbrier (Virginia Occidental, EEUU), el norteamericano rozó la perfección e igualó la mejor vuelta profesional de la historia, al acabar el domingo, el último día, con un -12 en sólo dieciocho hoyos. Curiosamente, todos sus hierros y wedges tienen exactamente la misma longitud, 95,3 cm, a diferencia de los demás jugadores.

Patrick Reed: campeón del Masters de Augusta en 2018, el golfista tejano fue de los primeros en abandonar el PGA Tour y optar por el LIV, aunque el año pasado no pudo conseguir ninguna victoria individual. No obstante, el estadounidense quedó cuarto el pasado año en Augusta y es otro de los grandes nombres de la competición.

Phil Mickelson: aunque tiene 53 años, parece que la edad es sólo un número para Mickelson, sin duda uno de los grandes golfistas de la historia y que se reivindicó el año pasado quedando segundo en el Masters de Augusta que precisamente ganó Jon. Ganador de seis 'majors', el californiano sigue desafiando la edad para seguir siendo competitivo en el LIV, donde continúa ejerciendo su estilo atrevido de bola.

Dustin Johnson: junto a Koepka, seguramente sea el máximo rival del español en este circuito. Aunque su mejor golf lo desplegó entre 2015 y 2020, el estadounidense de 39 años demostró en Tulsa (Oklahoma, EEUU) que no está de vuelta en el LIV, sino que puede seguir dando mucha guerra, como así demostró acabando el año quinto en la clasificación general individual del circuito. Ganador del US Open en 2016 y de Augusta en 2020, tiene un golpeo de bola muy fuerte y su seguridad en sí mismo le permite rodar la pelota y hacer grandes golpes sin apenas inmutarse.

Tyrrell Hatton: amigo personal de Rahm, será compañero suyo en el equipo que ambos forman y que capitanea el vasco en la competición por equipos con la que también cuenta el LIV. Sin embargo, en el plano individual el inglés también será rival de Rahm, aunque de todos estos jugadores, parece ser el que más lejos esté de optar a los triunfos de los distintos torneos del circuito saudí.

Sergio García: otro de sus rivales será su compatriota Sergio García. Ganador de la chaqueta verde en 2017, el de Borriol (Castellón) fue otro de los primeros en unirse al LIV Golf, por lo que el jugador que tantas veces ha sido pareja del vasco en la Ryder Cup ahora se convertirá en otro de sus más feroces competidores.