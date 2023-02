Riquelme: "No estoy satisfecho"

El talentoso jugador de los rojiblancos aseguró estar "contento" pero "sé que puedo hacerlo mejor" El futbolista del Girona aspira a alcanzar los ocho goles y las ocho asistencias esta temporada

Rodrigo Riquelme es una de las grandes noticias positivas del Girona. Pese a no ser titular indiscutible, es una pieza muy importante para Míchel, que quiere aún más del talentoso atacante rojiblanco. “Míchel me dice que sea más decisivo, que tengo talento para ganar partidos”, reconoció en el ‘Diari de Girona’, del mismo grupo editorial que Sport.

“No estoy satisfecho, no. Contento sí, pero sé que puedo hacerlo mejor. Me pondría de momento un 7 por ser mi primera temporada en Primera División. Y aún no ha terminado”, añadió el jugador cedido por el Atlético de Madrid.

Preguntado por si repetirá los ocho goles y doce asistencias que hizo el año pasado con el Mirandés en Segunda, ‘Roro’ dijo que “soy consciente de que es bastante complicado, sobre todo por las asistencias. En cuanto a goles, diría que voy a llegar. Me he marcado el reto de llegar a los ocho goles y ocho asistencias. Sería una buena temporada en cuanto a números”.

Sobre la situación relativamente tranquila que tiene ahora el equipo en la tabla, Riquelme opinó que “debemos ir más día a día más que pensar en la clasificación”, aunque reconoció que "esto nos da estabilidad para no aflojar pero también para no creérnoslo demasiado”.