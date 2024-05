Zverev bate a Borges y se cita con Fritz en cuartos

El alemán Alexander Zverev batió este martes con contundencia al luso Nuno Borges, al que apeó en dos sets, por 6-2 y 7-5, para sellar su pase a cuartos de final del Masters 1.000 de Roma en los que se medirá al estadounidense Taylor Fritz.

Zverev, uno de los claros favoritos ante las numerosas ausencias y eliminaciones inesperadas, como la del serbio Novak Djokovic, hizo buena su condición de claro candidato y su mejor puesto en el ránking para superar con facilidad a Borges.

El luso intentó reaccionar en el segundo set tras uno inicial en el que no pudo hacer nada al ceder en dos ocasiones su saque, pero no fue capaz de dar ese último paso y poner contra las cuerdas a un 'Sascha' que controló la situación sin mayores problemas y que quebró para ponerse 6-5 arriba con el saque final que cerró el duelo.

En cuartos de final, los quintos en Roma y los vigésimo octavos en su carrera para Zverev, con ganas de resarcirse tras caer en los octavos de Madrid, se medirá a Taylor Fritz, que este martes eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov en tres sets (6-2, 6-7, 6-1).

El alemán todavía no ha cedido ni un solo set en el torneo. En su debut, 'Sascha' superó con facilidad al australiano Aleksandar Vukic y supo afrontar con rotundidad los momentos delicados en su siguiente partido, esta vez contra uno de los jugadores locales en Roma, como Luciano Darderi.

Un servicio muy efectivo

Uno de los aspectos que más está potenciando Zverev en este torneo es su servicio. En estos tres primeros partidos, el alemán no ha bajado de los ocho saques directos, en su debut y en apenas 16 juegos. Ante Darderi, Zverev llegó a los 12 'aces' y en este último partido a los nueve. Un as bajo la manga en una superficie en la que no se suelen ver servicios directos con tanta frecuencia.

"Tenía puestas muchas expectativas en esta gira y los primeros torneos no fueron bien, pero ahora me siento cómodo en Roma. Sé lo que es ganar aquí, mi tenis puede adaptarse bien a estas condiciones y mi sensación es que estoy con buen ritmo de bola e intensidad de piernas. Quiero hacer algo importante estas semanas", declaraba el germano después de clasificarse para octavos de final.