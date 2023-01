Riquelme: "Ellos han tenido la ocasión más clara y la han metido"

El futbolista del Girona Rodrigo Riquelme habló tras el encuentro ante el Barça "No hemos podido materializar las ocasiones", dijo

El centrocampista del Girona, Rodrigo Riquelme, reconoció irse "jodido por el resultado" de su equipo ante el Barcelona (0-1), pero admitió que "esto es fútbol" y que los azulgranas "han tenido la más clara y la han metido".

"El equipo ha hecho un partido increíble, pero con un rival como el Barcelona no te puedes relajar ni una milésima. No hemos podido materializar las ocasiones, pero has sido fantástico el trabajo del equipo", reconoció Riquelme a DAZN a la conclusión del encuentro.