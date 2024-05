Míchel: "¿Volverán los cedidos del City? Si no me han dicho nada es porque es posible"

A Míchel y al Girona no se les ha acabado la temporada. Ni mucho menos. El técnico vallecano tiene claro que el equipo aún debe competir en los dos encuentros que les quedan para atar la tercera plaza y luchar hasta el final por la segunda. El primer duelo será en Mestalla, en un duelo "complicado". El objetivo es superar la barrera de los 80 puntos, algo que demostraría que el Girona es un equipo histórico y "de mucho nivel".

"Tenemos que ganar los dos partidos para atar la tercera posición, que es histórica para nosotros. Lo que es seguro es que haciendo los seis puntos, seremos terceros. El equipo piensa en ese sentido. Es difícil, pero es posible hacerlo. Si queremos lograr esta posición deberemos hacerlo", precisó Míchel antes de deshacerse en elogios hacia el Valencia: "El Valencia es el equipo más joven de la categoría. Ha hecho una temporada espectacular, por encima de sus expectativas. Hacen las cosas muy bien en defensas y es un equipo que tiene una muy buena transición".

"¿El Barça? No estoy en esa casa"

El preparador del Girona valoró la situación del Barça, el segundo clasificado, y, preguntado por si podían aprovechar su inestabilidad con el cargo de Xavi en el alambre, tiró balones fuera: "No estoy en esa casa. Nosotros está claro que tenemos que hacer los seis puntos y ver lo que hará el resto. El Barça lo tiene en la mano, es difícil que pierda los dos partidos o uno y un empate. No tengo esa sensación".

Savinho lucha por la posesión en una acción del partido entre Girona y Villarreal / EFE

Sobre los objetivos de cara a la próxima temporada, Míchel alabó a su plantilla a los altares y consideró que, con esta misma plantilla, el equipo tenía muchas opciones de volver a hacer un gran papel. Todo dependerá de que no haya demasiadas salidas: "Con esta plantilla, si continúa un porcentaje alto de jugadores, podemos continuar arriba en la clasificación. Estoy convencido. El hándicap será jugar tres competiciones. Esa es la gran dificultad, pero con estos jugadores estoy convencido que estaremos arriba el año que viene. Es una plantilla espectacular. El otro día les dije que la temporada es increible, no por el resultado final sino por el día a día. Soy un privilegiado de entrenarles".

Parte de las incógnitas de cara a la confección de la plantilla de la próxima temporada vienen de lo que suceda en los acuerdos entre Manchester City y Girona. Según Míchel, existe la posibilidad de que los Savinho, Couto y compañía puedan ser parte del equipo todavía: "A mi nadie me ha dicho que sea imposible que esté aquí el año que viene. No lo sé. Si no me han dicho nada es porque es posible".