Belasteguin se estrena en semifinales en Premier Padel

Fernando Belasteguín fue durante 16 años el número 1 del mundo: lo ha ganado todo, pero el argentino aún no había alcanzado una semifinal en el circuito Premier Padel 2024. Lo ha logrado en el Betclic Bordeaux Premier Padel P2, en pareja con otro argentino, Juan Tello: los cabezas de serie número 1 del torneo en curso en la Arkéa Arena, en los cuartos de final, remontaron para vencer (4-6 6-4 6-3) a Javi Rico y Juanlu Esbri.

Si bien es cierto que las principales parejas han optado por no disputar el torneo de Burdeos, también lo es que Bela y Tello están empezando a sacar rédito de su unión con el paso de los partidos y cada vez se les ve más conjuntados y con más confianza tras un periodo de adaptación.

Entre Belasteguín/Tello y la final están Momo González y Alex Ruiz (3), que se clasificaron tras el retiro en el tercer set de Alvaro Cepero y Miguel Benitez, quienes de todos modos cerraron una gran semana comenzando desde las clasificaciones. Se da la circunstancia de que Tello y Ruiz, rivales este sábado en semis no antes de las 18 CET, empezaron el 2024 juntos, una pareja que no acabó de funcionar y a la que los resultados no acompañaron y decidió separar sus caminos.

Bela y Tello juegan este sábado sus primeras semifinales juntos / Premier Padel

La otra semifinal, la de la parte baja del cuadro, enfrentará a Lucas Bergamini y Pablo Cardona (7), victoriosos 1-6 6-4 6-1 sobre Collado/Diestro, contra la pareja número 5 formada por Coki Nieto y Jon Sanz, que por la noche se ganaron su tercera semifinal de la temporada después de Puerto Cabello y Bruselas, superando 6-7 6-2 6-3 a Goenaga/Ayats.

Lucía Sainz y Pastty Llaguno, viejas rockeras nunca mueren

Quienes realizaron la sorpresa, al menos mirando la lista de entrada del cuadro femenino, fueron Lucia Sainz y Patty Llaguno. Pero considerando el momento de oro de las dos veteranas, finalistas en Santiago en el último de los tres torneos sudamericanos jugados antes de Burdeos, no se puede uno sorprender del éxito de las cabezas de serie número 5 sobre Jessica Castelló y Claudia Jensen (3) con el marcador de 5-7 6-4 6-3 al término de una maratón de tres horas.

Lucía y Patty están viviendo un gran momento / Premier Padel

En semifinales, para Sainz/Llaguno, habrá revancha de la final de Santiago contra Gemma Triay y Claudia Fernandez (1), quienes en los cuartos de final vencieron 6-3 6-4 a Lorena Rufo y Bea Caldera (8).

La semifinal de la parte baja, en cambio, sigue el orden de las cabezas de serie: por un lado Virginia Riera y Sofia Araujo (4), victoriosas 6-1 7-6 sobre Aranzazu Osoro y Marta Marrero (7), y por el otro Marta Ortega y Veronica Virseda (2), avanzando gracias al 6-4 7-6 sobre Alejandra Alonso y Andrea Ustero. Este será el partido que a las 12 abrirá el programa de semifinales.