Míchel: "El primer partido de la historia en Champions será en Montilivi"

Lo ha podido decir más alto, pero no más claro. Michel Sánchez ha valorado las sensaciones del equipo en la previa del Alavés - Girona de este viernes (21.00 horas), una rueda de prensa donde ha asegurado estar convencido de que el Girona jugará su primer partido de la historia en Champions en Montilivi.

El Girona afronta este viernes un partido crucial contra el Alavés para seguir manteniendo la renta con el FC Barcelona en la segunda plaza. El equipo gerundense ha asegurado su clasificación a la próxima edición de la Champions League, aunque ahora se centra en poder conseguir un billete para la Supercopa de España de la próxima temporada.

Michel ha confirmado que se plantea hacer rotaciones contra el Alavés: "Dentro de tres días jugaremos contra el Villarreal. Las piernas están con mucho trabajo, necesitamos a todo el mundo. Tenemos jugadores que esta carga de trabajo lo llevan complicado, como David López, Yangel... debemos mirar qué es lo mejor para el equipo, no por el hecho de estar ya clasificados. Necesitamos estar en la mejor condición física, tenemos en ocho días tres partidos. Es difícil para nosotros que once jugadores jueguen todo".

El técnico ha reconocido que su pulso ahora es con el Barça para poder conseguir la segunda posición: "Es el objetivo. Necesitamos ganar los cuatro partidos, aunque primero tenemos que ganar mañana. Ahora mismo estamos por encima del Barça, si somos capaces de ganar los cuatro partidos seremos segundos. Si lo hacemos, estaremos más cerca de ganar un título, que para nosotros es un sueño".

Sobre una posible relajación del equipo después de conseguir entrar en Champions, Michel se muestra confiado: "La bajada se produjo dos o tres días después del partido contra el Barça. Es por eso que hemos hecho con poca carga táctica, sin pensar demasiado. El trabajo táctico está hecho, el equipo ya sabe cómo jugar. Es por este motivo que no hemos hecho un trabajo muy específico contra el Alavés. El jugador necesitaba un poco de bajada, pero están preparados para mañana".

El equipo aún no sabe si podrá jugar la Champions la próxima temporada en Montilivi, aunque Michel es claro: ""Lo he dicho ya. Al 100% quiero jugar en Montilivi, he hablado con el club y también quieren esto. Pienso que jugaremos en Montilivi. La afición también lo tiene claro, el primer partido de la historia del Girona en Europa que será en Champions será en Montilivi".

Para Michel no existen dudas respecto a ello: "Es una situación que no contemplo. Jugar fuera de nuestra casa, sin nuestra gente, es debilitar la parcela deportiva. Este año solamente hemos perdido contra el Real Madrid aquí, hemos sido muy fuertes con nuestra afición, los jugadores tienen una confianza especial. Es un punto que tenemos que seguir manteniendo. Estoy convencido de que lo haremos aquí. Si pasa otra cosa, ya veremos. Pero tengo la sensación de que será así".