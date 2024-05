“¿Cuánto tengo que pagar?”, Arkano decide abandonar ‘Supervivientes 2024’

Los concursantes de 'Supervivientes' llevan más de setenta días enfrentándose a condiciones extremas que desafían tanto su físico como su mente. La dureza de la situación se ha hecho especialmente evidente para Arkano, quien durante la emisión de ‘Conexión Honduras’ con Sandra Barneda, activó el protocolo de abandono del programa. El rapero, visiblemente afectado y entre lágrimas, expresó su deseo de abandonar el concurso, manifestando que no podía soportar más la situación en Honduras: “no quiero estar aquí”.

Durante el programa en directo, Arkano pidió una reunión con la organización para gestionar su salida de 'Supervivientes'. “Esto es tiempo perdido y no vuelve. Me sabe mal estar así porque se preocupa mi familia, pero que no pasa nada... Quiero hablar con el programa y que me digan cuánto tengo que pagar. No quiero estar aquí. Esto es un infierno”, confesó Arkano, mientras recibía el apoyo de Laura Madrueño. Sandra Barneda, desde el plató, elogió la valentía y la resistencia de todos los concursantes, destacando lo real y duro que es el programa, y expresando su esperanza de que Arkano se recupere.

Tras activar el protocolo de abandono, Arkano se reunió con una psicóloga del programa. Aunque el equipo de ‘Supervivientes’ intentó tranquilizarlo, el rapero seguía decidido a marcharse. “Yo no puedo más. Lo siento mucho. Lo último que quiero es perjudicar al reality. Estoy muy agradecido porque me han tranquilizado”, dijo Arkano, reafirmando su deseo de abandonar. No obstante, tras varias súplicas de Sandra Barneda, Arkano aceptó tomarse 48 horas para reconsiderar su decisión, un tiempo durante el cual la productora planea llevar a su madre a Honduras para brindarle apoyo emocional.

La situación de Arkano resalta la dureza y la intensidad de 'Supervivientes'. La presencia de su madre podría ser un factor decisivo para que el rapero encuentre la fuerza necesaria para continuar o para tomar una decisión que respete su bienestar emocional. Este episodio subraya la realidad implacable del programa y la admirable resistencia de los participantes, quienes, día tras día, muestran una valentía y una tenacidad que merecen reconocimiento.