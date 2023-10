El Girona se abona a la fiesta y se coloca como líder de Primera

Los pupilos de Míchel suman una nueva victoria gracias a un zapatazo de Yangel Herrera en el añadido Si el Madrid no gana El Clásico, el Girona será líder en solitario

Un gol de Yangel Herrera en el último minuto da la victoria en el Girona en un partido de lo más trabajado contra un ultradefensivo Celta. La Fiesta Mayor no podía empezar mejor. Ha costado y cuando cuesta, la alegría suele ser más grande.

Ha habido que esperar hasta el minuto noventa para que el Girona agrietara la telaraña defensiva del Celta y sumara una victoria que lo sitúa líder en solitario de Primera, a la espera de El Clásico de mañana.

Un gol, o mejor dicho, un golazo de Yangel Herrera dio los tres puntos a los de Míchel cuando el partido entraba en las postrimerías. No ha sido un festival de fútbol. Hoy no pudo ser, pero el Girona ha encontrado la fórmula para sumar la novena victoria de la temporada y alargar todavía más este sueño del cual no se quiere despertar. Sin ningún tipo de duda, la mejor manera de comenzar las fiestas de San Narcís.

Al Girona le costó coger el ritmo. Tampoco el Celta hacía muchos esfuerzos para decir la suya y luchar por llevar la iniciativa. De hecho, los gallegos buscaron claramente el empate. Aún así, el primer remate del partido fue un chute lejano de Tapia neutralizado por Gazzaniga. El portero argentino volvió a aparecer para repeler un disparo de Bamba, esta vez sí, más peligroso. A pesar de monopolizar la pelota con un 73% de posesión, al Girona le faltó un punto de picardia en ataque ante un Celta que se plantó, descaradamente, buscando el empate a cero.

La reanudación empezó con un primer remate de Dovbyk en la salida de un córner y un pase de la muerte de Savinho que Iván Martín no se creyó. A través de los cambios de juego de Blind, el Girona empezó a abrir el campo con un Couto insistente por la derecha y Savinho, que también intervino mucho. El primero estuvo a punto de marcar en un contragolpe trenzado entre Herrera y Savinho, que envió a las nubes. Se jugaba a lo que quería lo Girona, pero la pelota no entraba. A punto estuvo el Celta de aguar la fiesta del Girona en una acción polémica en la que el árbitro pitó falta sobre Gazzaniga antes de que la pelota entrara a la portería local. El gol no subió al marcador. Sí que lo hizo, en cambio, en la portería del Gol Sur, un latigazo de Herrera que casi hunde Montilivi. Ahora sí, si el Madrid no gana El Clásico, el Girona volverá a ser líder en solitario.