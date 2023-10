Así afecta la victoria del Girona al clásico

El Girona tumba al Celta en Montilivi y es líder de Primera Los de Míchel cerca de asegurarse el objetivo principal: la salvación

Tras conseguir su tercer triunfo de forma consecutiva (1-0 ante el Celta), el Girona vuelve a liderar la clasificación de la Liga a expensas de lo que pase mañana en el clásico. Porque solo habría una variable posible para desplazar a los de Míchel hasta la segunda plaza. Por ahora, los 'gironins' a la espera y con los deberes hechos.

El buen estado de forma del Girona ha dejado de ser una simple casualidad. Y que si se considerara así, 'bendita casualidad'. Con 28 puntos en el casillero se puede decir que tienen muy avanzado el objetivo principal: la salvación. Se suele hablar de que la cifra se sitúa en unos 42 puntos, aunque no siempre es exacto y, de hecho, durante las últimas temporadas ha estado entre 35-39 puntos. No van mal encaminados, con una cantidad que invita a pensar que no tendrán problemas para superar ese mínimo requerido.

Posibles casuísticas de el clásico

¿Qué pasaría si gana el Barça? En este caso no afectaría al Girona, ya que el Barça se mantendría segundo con 27 puntos, a uno del liderato. Por lo tanto, seguirían con la misma distancia que tras la última jornada. En caso de empate beneficiaría todavía más a los de Míchel por ampliar la ventaja con ambos conjuntos.

¿Qué pasaría si gana el Madrid? Solo en este supuesto se verían relegados a la segunda plaza, ya que la diferencia de goles beneficia a los merengues, que también fueron capaces de llevarse el triunfo en Montilivi, en lo que ha sido la única derrota del Girona hasta ahora.

Girona FC - UD Almería | EFE

La evolución del conjunto catalán es algo para destacar. En menos dos temporadas han pasado del infierno de Segunda División a la gloria en Primera. Ya no es solo el mérito de los resultados, sino la confianza para Míchel como director de orquesta en un proyecto a largo plazo.

La siguiente semana será intensa con dos partidos a domicilio en tres días: primero el miércoles contra el San Roque en Copa y el segundo contra el Osasuna.