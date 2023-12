El fenómeno Girona da la vuelta al mundo

La espectacular temporada del Girona da la vuelta al mundo y cada vez son más los medios internacionales que se hacen eco, tratando al equipo de Míchel como líder. Brasil, Alemania, Francia, Polonia o Argentina son algunos de los países que hablan de él.

El Girona llega colíder al parón y , sin ir más lejos, el pasado jueves la mayoría de medios minimizaron al Betis, el sexto equipo de la liga con el mayor límite salarial, y titularon las crónicas por el Girona, el quinto equipo por la cola con uno de los costes de plantilla más bajos. Aparte del impacto y el tratamiento destacado en los medios nacionales, donde se gana cada vez más espacio, el Girona ha conseguido dar la vuelta al mundo. Todos hablan de los de Míchel y, así, se sitúa la ciudad en el mapa. El impacto de liderar LaLiga EA Sports es muy positivo.

Se les sigue en Brasil, Alemania, Francia, Polonia, Argentina..., sin que el interés de la noticia deba regirse en la nacionalidad del futbolista del Girona para que sea de interés local. El diario brasileño Estadão publicaba el otro día un reportaje sobre el equipo que juega en Montilivi. “En un torneo con pocos y siempre los mismos equipos que luchan por el título, un pequeño club surge con un enorme potencial raramente visto en Europa. [...] El reto del Girona no se limita a ganar o estar entre los primeros puntualmente, sino a mantenerse constante y luchar por las posiciones líderes”.

También en Francia. ‘L’Équipe’ dedicaba casi una página entera a los de Míchel con un artículo que llevaba el título “Gérone, la crème catalana” en el que se le tilda como “la sorpresa de la temporada”. O el diario alemán ‘Spegel’, que daba las claves en un reportaje titulado “Warum Girona Spitze ist (Por qué el Girona es top)” y en el que se insistía en que “los gerundenses sorprenden en la liga española gracias a un fútbol atractivo y récords históricos, superando a su hermano mayor catalán Barcelona».

En Polonia, el diario Sport.pl considera así en el Girona: «Największa sensacja sezonu się nie zatrzymuje! Oni są niesamowici (¡La mayor sensación de la temporada no se detiene! Son increíbles)». Al igual que el diario argentino Clarín: «El Girona ya no se sorprende, pero no deja de sorprender».

Crecer y hacerse mayor también es eso. El salto calidad del Girona no sólo se ha producido en el terreno de juego, sino que también se ha hecho notar en las redacciones de los diarios y en el orden del día de los medios nacionales e internacionales. Los rojiblancos han llegado para quedarse.