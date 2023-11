Eric Garcia: "Nuestra idea nos ha llevado a donde estamos ahora y moriremos con ella"

El central de Martorell no firmaba el empate contra el Athletic, pero aun así asegura que se tiene que dar por bueno el punto Lejos de ver el vaso medio vacío, Eric insistió en la importancia de aprovechar el valor del punto ganando el sábado al Valencia

Eric Garcia no tuvo ningún reparo en el momento de escoger Montilivi para buscar minutos y crecer bajo las órdenes de Míchel. Aunque la dimensión del equipo no tuviera nada que ver con lo que estaba acostumbrado, a pesar de tener sólo 22 años. El cartel era de otro nivel. Pero tenía la garantía del City Football Group y el aval del Barça, el club que lo ha cedido en el Girona. Le ha salido bien la apuesta.

El central de Martorell rápidamente se ganó la confianza del técnico madrileño, y está contribuyendo con la magnificación de la historia rojiblanca. Eric Garcia se ha hecho un hueco en el once titular y, aparte de ser un jugador clave en la salida de pelota del equipo, también fue el autor del segundo gol en Villarreal (1-2) que ponía al Girona líder por primera vez esta temporada.

Desde entonces, los de Míchel se han mantenido en lo más alto de la tabla, bregando con el Madrid, el Barça y el Atlético por las primeras posiciones. Se entiende, por lo tanto, que el defensa cedido por el club azulgrana golpease el suelo, como sí hubiera perdido una final, cuando finalizó el partido contra el Athletic con un empate (1-1). La implicación es total. Y la actitud de la plantilla, una de las claves de este momento tan dulce.

"Cuándo hemos marcado, hemos tenido unos minutos de descontrol. La acción del gol de Iñaki Williams nos ha cogido atacando, con Miguel muy arriba. No hemos hecho bien las coberturas atrás. La sensación es un poco de impotencia, pero habla muy bien del equipo. De la mentalidad que tiene", comentaba Eric Garcia en la zona mixta de Montilivi.

El central insistió en que "no firmábamos el empate" y en que "el Athletic ha acabado con Unai Simón perdiendo tiempo en la portería". Ahora bien, "pensándolo fríamente, es un punto que tenemos que hacer valioso contra un rival muy complicado y con el que podemos mantener la distancia". "La mejor manera de aprovechar este resultado es ganando el sábado", añadía pensando ya en el Valencia.

Eric Garcia explicó que continúa creciendo en cada partido. "Tengo cosas a mejorar. El míster me exige mucho durante la semana. Creo que esto me hace mejorar para que pueda ser mejor futbolista". Sobre Míchel, también dijo que "cuando vine al Girona sabía que había competencia, pero también sabía que el míster confiaba mucho en mí. Estoy muy contento con él". A la vez, manifestó que "quién decidirá si voy o no a la selección, es el seleccionador" después de entrar en la última prelista de Luis de la Fuente con España.

Seguir el mismo camino

El Girona perdió el liderato en solitario y ahora es colíder junto con el Real Madrid. Un sueño inimaginable, pero que hay que afrontar con humildad y normalidad.

"Pensar más allá sería equivocarnos. Lo estamos haciendo muy bien preparando los partidos semana a semana porque cada rival es diferente y cada vez nos conocen más. Al final de temporada ya lo veremos. A priori Barça, Madrid y Atlético tendrían que quedar por encima, pero vaya, lo estamos haciendo muy bien. Hemos conseguido dos victorias fuera de casa muy complicadas (Osasuna y Rayo) y este punto tenemos que darlo por bueno, aunque siempre queramos más. Si seguimos esta línea, podemos conseguir cosas bonitas", aseguraba.

No hay ninguna duda. "Tenemos una idea de juego muy clara. Tenemos que adaptarla porque todos los rivales son diferentes, pero tenemos que morir con esta idea. El míster siempre nos lo dice. Y contra el Athletic lo hemos hecho. Pablo (Torre) ha tenido una ocasión al final, también un par de jugadas Savinho. El equipo cree. Nuestra idea nos ha llevado hasta dónde estamos ahora. Todos nos sentimos identificados. A veces es un poco arriesgada, pero es nuestra manera de jugar", concluyó.