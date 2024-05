Alba Carillo se mofa duramente de Feliciano López y manda recuerdos a su actual pareja: "No sabe gestionar ni su nevera"

Ya han pasado casi 10 años desde que Alba Carillo y Feliciano López se separaron, pero los reproches entre ambos continúan. La última aparición de la modelo no ha sido una excepción, en el 'Mutua Madrid Open', donde el extenista ejerce como director, la prensa no ha perdido la oportunidad de conocer la opinión de Alba Carillo sobre su expareja.

"Hay personas que no se merecen que tú tengas buenas palabras para ellos", ha empezando diciendo Carrillo tras ser preguntada por Feliciano López, del que se separó en 2016.

El entrevistador le ha contado a la modelo que el tenista ya no se enfada cuando le preguntan por ella: "Después de tantos años por fin lo ha asumido... Eso de que no se enfada lo dices tú, él es que es inexpresivo total, pero cuando se va a su coche yo sé que va ardiendo total", ha dicho riéndose del carácter de Feliciano.

A pesar del paso de los años su relación no ha mejorado: "Hay gente que es así, lo que no entendí yo es que no era para mí. No era para mí", ha recriminado Carrillo, que rompió su matrimonio, apenas unos meses después de darse el 'sí, quiero'.

Alba Carillo le manda recuerdos a Sandra Gago

"Él es el que lleva la Caja Mágica, pero yo no he entendido nunca cómo una persona que no sabe gestionar ni su nevera puede gestionar esas cosas a gran escala", decía la presentadora, incrédula porque no entendía cómo su expareja podía estar "en un puesto de administración" como el de director del Mutua Madrid Open, cargo que desempeña desde hace más de cinco años.

La mayoría de gente en photocall intenta evitar las preguntas o se modera mucho al contestar,….. Y luego está Alba Carrillo. JAJAJAJAJAJAJJAAJJAJA pic.twitter.com/NQp1XzNQQw — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) May 1, 2024

Durante sus meses de noviazgo y matrimonio, pudo comprobar de primera mano que Feliciano López era un desastre en casa: "Eso lo sé yo, no es un cuchicheo. Le mandabas a comprar pavo y no sabía, no distinguía entre lomo y salchichón, o sea, te quiero decir... Que no, cariño mío...." volvió a reprochar la modelo, cargando directamente contra la labor de su expareja al frente del torneo de tenis madrileño.

También ha aprovechado para mandar un saludo a la actual pareja de Feliciano: "Es un ser humano maravilloso. Un beso, Sandra. ¡Suerte! Pobrecita mía, me cae estupendamente. Cuántos más años pasa con él, mejor me cae porque me parece una heroicidad", ha dicho entre risas.