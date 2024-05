La increíble historia de Fermín y el Barça: ¡Un club polaco lo rechazó cuando estaba fichado!

Hay decisiones que cambian la vida profesional de un jugador. Y con Fermín se acaba de revelar una alucinante historia que, por suerte para el blaugrana, acabó en final feliz. El Rakow Czestochowa de la Primera División polaca rechazó su fichaje en el mes de mayo del año pasado cuando estaba todo totalmente acordado y el futbolista tuvo que incorporarse en verano para regresar al Barça Atlètic. Xavi Hernández decidió llevárselo al stage de Estados Unidos para darle también visibilidad y el chico acabó explotando. Hoy ya es un fijo de la primera plantilla.

Según informa el diario 'Meczyki', los contactos entre el Rakow y el entorno de Fermín comenzaron a principios de abril. El club polaco le seguía en su etapa en el Linares y consideraron que era una muy buena incorporación para reforzar al equipo. Se habló con el Barça y se pactó un traspaso de 600.000 euros por el futbolista, quien también había dado el OK a través de su entorno.

Curiosamente, el Rakow cambió de entrenador al finalizar la temporada y se hizo cargo del equipo Dawid Szwarga, quien realizó una nueva valoración del jugador antes de firmar los documentos y dar la operación por acabada. El club y el entrenador decidieron entonces que no pasaba con los estandares y no se arriesgaron a acometer la operación a pesar de que los números de Fermín con el Linares fueron excelentes. El 'no' del Rakow no sentó nada bien en el Barça porque el club blaugrana buscaba desprenderse del futbolista al no tener ni espacio en el Barça Atlètic.

Fue Xavi quien decidió llevarse al chico al stage de Estados Unidos para reforzar el centro del campo y así dar descanso a los jugadores titulares en algunos encuentros amistosos. Vaya, que iba a tener minutos que podían servir también para ponerle en el escaparate. Pero Fermín explotó en los entrenamientos y también lo hizo en el Clásico de pretemporada donde fue clave al marcar un gol.

Xavi pidió más tiempo y, finalmente, decidió quedárselo con la primera plantilla. Y a causa de las bajas, el canterano ha ido teniendo un papel importante a lo largo del curso. Tanto que ya es un fijo para el nuevo proyecto y un activo cuyo valor se ha multiplicado. Hace un año se vendía por solo 600.000 euros.