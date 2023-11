Míchel: "Podemos estar satisfechos con el empate"

El técnico del Girona, tras el empate ante el Athletic Club, aseguró en rueda de prensa que "ha sido un auténtico partidazo", y que " cualquiera de los dos podía ganar" "Queremos estar luchando con el Athletic Club por Europa, va a haber 6, 7 u 8 equipos peleando por eso y queremos ser uno de ellos", comentó

Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Girona, declaró tras el primer empate de la temporada para el conjunto catalán que "ha sido un auténtico partidazo, lo hemos disfrutado todo el mundo. Dos equipo muy agresivos a por el gol,un punto para cada uno pero cualquiera de los dos podía ganar".

El técnico se deshizo en elogios con el cuadro de Valverde. "Es muy difícil de parar este equipo. Atacan muy bien, defienden muy bien, tienen un ritmo de juego brutal, no han parado de correr y nos han hecho correr. En cualquier acción se hubieran podido llevar ellos también el partido. Hemos intentar de mil maneras reconstruir nuestro ataque. El Athletic es el equipo que más nos ha presionado. Estoy muy satisfecho por el punto, para mí ha estado, sin duda, el mejor rival que ha pasado por aquí. Es un punto positivo. Marca el ritmo del nivel en que estamos".

"Más que ambición, es la realidad en la qué estamos. Si queremos continuar arriba, tenemos que ganar. Está bien que el jugador esté enfadado para conseguir un empate, pero yo miro la trayectoria y podemos estar muy satisfechos", ha dicho sobre el cabreo de los jugadores con el resultado.

Respecto a la ausencia de su pichichi ha asegurado que "la baja de Dovbyk no nos ha condicionado". "Él y Stuani tienen características diferentes, pero Stuani es top en influencia en el área. Ha hecho un partidazo. Es de los mejores jugadores que he entrenado. El planteamiento no ha sido diferente. Lo he cambiado por físico porque quería que Portu mantuviera la energía. Iremos día a día, no sé si sábado estará disponible". Y añadía: "Tenemos tres grandes delanteros. Veía que el partido se estaba rompiendo, Stuani e iván han hecho un esfuerzo tremendo, y quería mantener la energía". "El Athletic es un equipo muy bueno y nos ha generado, es el que más nos ha robado arriba", ha insistido.