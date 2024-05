El momento más vergonzoso de David Broncano en 'La Resistencia': "No contábamos con eso"

La Resistencia es uno de los programas de mayor éxito de Movistar Plus+, pero el formato tiene los días contados en la plataforma de pago. A partir de septiembre, se transforma en un espacio para el access time de La 1. No obstante, David Broncano sigue recibiendo invitados día tras día, siendo el influencer Hamza Zaidi el último en sumarse a esta aventura.

Como es habitual en La Resistencia, los invitados deben responder a dos cuestiones de índole personal: cuántas relaciones sexuales ha mantenido en el último mes y cuánto dinero tiene ahorrado. A la primera cuestión, Hamza Zaidi recordó que una festividad es la culpable del poco sexo que ha mantenido: "yo te soy sincero, hace dos semanas acabó el Ramadán, ya sabes que es un mes sagrado. En total, 6 o 7 veces, muy pocas".

El programa no se esperaba esta respuesta y la cuenta de X compartió el momento: "no contábamos con el Ramadán en las Preguntas Clásicas". No obstante, el joven fue muy sincero y no tuvo ningún problema en responder a esta cuestion; tampoco a la relacionada con el dinero: "yo soy de los que no puede tener mucho dinero en el banco porque prefiero invertirlo. Me acabo de comprar una casa".

Por lo tanto, aunque su cuenta bancaria ha bajado de forma notable recientemente, asegura que su patrimonio asciende a un intervalo de entre "100.000 y 1 millón de euros".