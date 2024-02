Dovbyk, baja de última hora para enfrentarse a la Real Sociedad

El Girona se enfrenta a la Real Sociedad en Montilivi en un partido muy importante para continuar en la pugna por el título liguero.

El conjunto catalán ha recuperado a varias piezas claves en el eje de la defensa como son Eric García o Juanpe. Pese a eso, David López y Toni Villa no podrán participar en el encuentro.

Ahora, se acaba de sumar una nueva baja de última hora muy significativa. El Girona no podrá contar con su máximo artillero, Artem Dovbyk.

El delantero ucraniano tiene molestas en la rodilla que le obligaran a ver el partido desde la grada y, así, no dispondrá ni de la oportunidad de tener algunos minutos partiendo del banquillo.

ALINEACIÓN GIRONA

Míchel no se ha guardado nada y saca el siguiente once: Gazzaniga; Yan Couto, Èric García, Blind, Miguel Gutiérrez; Yangel Herrera, Aleix García (C); Tsygankov, Iván Martín, Savinho; Portu.

En el banquillo estarán: Fuidias, Arnau, Stuani, BorjaGarcíaa, Valery, Juanpe, Pablo Torre, Solís, Antal y Artero.