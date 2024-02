David López: "Será un reto no tener el vértigo de esta arriba"

El Girona visita este domingo al flamante finalista de Copa, el Mallorca, con el objetivo de mantener la línea mostrada el pasado lunes en Montilivi en el que superaron al Rayo Vallecano. Un 3-0 que sirvió para olvidar las dos últimas derrotas ligueras y seguir peleando en la zona alta.

El duelo sirvió además como escenario para el regreso de David López al equipo, después de dos meses de baja por lesión. "Tuve muy buenas sensaciones tanto a nivel personal como colectivo. Fue un partido con muchos factores en contra, con frío y lluvia, y una primera parte muy intensa. Me encontré muy bien y ahora toca seguir porque queda el tramo más importante", comentó el centrocampista en un encuentro con la prensa.

Ya de recuperado y en pleno rendimiento, David López reconoció que "me dio mucha rabia porque la lesión llegó en el último partido del año. Decidí arriesgar porque ya venían vacaciones e iba a tener tiempo de recuperarme y acababa de renovar y no quería dejar el equipo así como así. No pensaba que tendría una repercusión tan fuerte. Fue un momento difícil".

Carrera por la Champions

Este domingo el Girona visita Son Moix para medirse a un Mallorca en plena euforia tras haber alcanzado la final de la Copa del Rey. El duelo podría ser clave para desmarcarse de los perseguedores aunque en el seno del equipo prefieren restar importancia a la clasificación y centrarse en el día a día. "Nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Las estadísticas están bien pero si no seguimos siendo nosotros mismos no servirá de nada en los otros partidos", explicó David López.

"De aqui a final de temporada la tonica será la de hacer números, es inevitable, pero a nosotros solo nos tiene que servir nuestro partido y centrarnos en lo que viene ahora, que es el Mallorca", comentó.

"Si nos fijamos en los rivales y dejamos de focalizarnos en nosotros empezaríamos a sufrir y seríamos más debiles.Tenemos un entrenador y una forma de jugar que nos ha llevado hasta donde estamos ahora y no veo nada más inteligente que seguir con este estilo y esta constancia hasta final de temporada", incidió el rojiblanco.

El Girona ocupa la segunda posición en la liga con 59 puntos, a seis del Real Madrid, bien situados para acabar el curso en zona de Champions League. Aún así, López aseguró que "no nos sentimos favoritos". "Ves los equipos que hay arriba y si te paras a pensarlo hasta te da vértigo. A estas alturas con 59 puntos y peleando con Madrid, Atlético o Barcelona, u otros como Athletic que no se han acercado a lo que estamos haciendo nosotros es surrealista", explicó el futbolista catalán que insistió en la importancia de "centrarnos en el trabajo que hacemos día a día, siendo constantes. Aunque tengamos una buena plantilla, si bajamos un 10 o 15 % cualquier otro equipo te gana y te pasa por encima".

Cuestionado sobre la sanción de cuatro partidos por sus declaraciones sobre la actuación arbitral de Ortiz Arias en el Girona - Almería, prefirió mostrarse cauto. "No me puedo explayar", apuntó y matizó que "la sanción me molestó mucho. Tenía la opcion de seguir recurriendo, creo que tenía razón, pero aprovechando la lesión creo que lo más inteligente fue pasar página. Por mi parte, el tema está cerrado".