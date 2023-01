Callens, seguidor del Girona desde Nueva York

El jugador peruano explicó en su presentación que ya veía los partidos del conjunto rojiblanco desde la MLS Taty y Yangel, excompañeros en el NYC, fueron sus grandes alicientes para seguir a los pupilos de Míchel

Alexander Callens es un futbolista muy diferente al que se enfrentó el Girona en la temporada 2016/17. Entonces, el central peruano defendía la camiseta del Numancia en Segunda hasta que rescindió su contrato con el club soriano en el mercado de invierno para convertirse en jugador del New York City. En la MLS se forjó tal como es ahora: "Un futbolista maduro y con experiencia, que ha ido a más".

Así lo describió Quique Cárcel, reconociendo que la dirección deportiva hacía tiempo que iba detrás de un perfil como el suyo. "Es un central zurdo con buena salida de pelota, tal como necesita y requiere Míchel con su idea", explicó. Además, que Callens haya crecido los últimos cinco años con el estilo de juego característico del City Football Group (del que el Girona forma parte), el 'beautiful football', ha facilitado mucho las cosas. Además de entender el modelo, el central se siente identificado. "Me gusta porque en el equipo tenemos muchas opciones para salir jugando desde atrás, tanto si usamos línea de 3 como de 4 o hay mucha presión", dijo Callens.

A sus 30 años, el peruano siente que tiene una "revancha" pendiente respecto al año de su debut en Primera: "Volver a Europa siempre ha sido mi ilusión y, por fin, ya estoy. Estoy esperando mi momento para demostrar todo el que he madurado y aprendido".

"Soy una persona muy competitiva, siempre quiero más. No soy mucho de hablar de mis cualidades porque siempre he sido partidario de esperar mi momento para demostrarlas y que todo el mundo las vea, pero soy rápido en el ámbito defensivo, me gustan los duelos en el uno contra uno y salir desde atrás. El Girona me ha dado confianza y estoy muy contento de estar aquí", añadió.

La influencia del City para poder cerrar su fichaje es innegable. "En el New York City siempre salíamos jugando desde atrás y aquí en el Girona, también. Pase lo que pase nunca se pierde la identidad», comentó.

Aparte, pidió consejo a sus compañeros Taty Castellanos y Yangel Herrera, con los que coincidió durante su etapa en Nueva York. "Casi siempre hablo con ellos. En el New York City seguíamos los partidos del Girona, sobre todo desde que Taty y Yangel ficharon por el club. Me han dado una buena bienvenida, igual que el resto del equipo. Me he llevado una muy buena impresión en los tres días que llevo aquí porque somos como una familia y esto es muy bonito", aseguró. Respecto a Míchel: "El entrenador nos exige al máximo para buscar lo mejor de cada uno de nosotros. Me gusta que sea así".