Lozano, presentado en el Getafe: "Fue el presidente el que malinterpretó las cosas"

"Buscaré ser titular y tener muchos minutos. Quiero jugar muchos partidos", manifestó el hondureño en su presentación "No creo que la afición del Cádiz esté en mi contra. Fue el presidente el que malinterpretó las cosas. No espero nada malo. Estoy muy agradecido al club y a esa afición", dijo el delantero

El hondureño Choco Lozano ha sido presentado como nuevo jugador del Getafe después de que hace unos días se hubiera hecho oficial su contratación. El exjugador del Cádiz es el primer fichaje del equipo madrileño y llega muy ilusionado.

"Estoy muy de estar aquí en esta nueva etapa. Con muchas ganas de que empiece todo. El Getafe me da una gran oportunidad y tengo que devolver esa confianza con trabajo dentro y fuera del campo. Mi velocidad y mis características como futbolista por las que me han traído. Seguiré jugando en Primera División. Era lo que quería y pelearé con todo. Buscaré ser titular y tener muchos minutos. Quiero jugar muchos partidos", declaró el delantero en su presentación.

Respecto a su polémica salida del Cádiz, el hondureño prefiere quedarse al margen: "Ha habido mucha controversia. No creo que la afición del Cádiz esté en mi contra. Fue el presidente el que malinterpretó las cosas. No espero nada malo. No pienso en eso. Estoy muy agradecido al club y a esa afición. Siempre los llevaré, pero ahora llevo la camiseta del Getafe y lo defenderé a muerte".