Thibaut Courtois y su nueva aventura empresarial

Thibaut Courtois vive uno de sus mejores momentos a título deportivo: acaba de llevarse a casa el trofeo Yashin a Mejor Portero del año en la gala del Balón de Oro 2022. Y en el terreno de juego, su actuación es digna de elogio. Pero también funciona muy bien fuera de él, porque ahora se acaba de embarcar en una nueva aventura empresarial, después de que en 2019 crease la sociedad Roncal Estate en el sector inmobiliario.

El portero del Real Madrid ha fundado una nueva empresa, Be The One Vip Sports Experience, gestionada por One TM Financial Investments SL, de la que es administrador único por ahora. El belga, a través de esta sociedad, quiere ofrecer experiencias únicas y exclusivas a sus futuros clientes según ha explicado El Confidencial entre sus páginas. Eso sí, lo hará a través de agencias de viajes, y no tanto por su cuenta.

¿Cuál es el objetivo de Courtois con este proyecto? El portero quiere aprovechar la evidente recuperación del turismo tras la estabilización de la pandemia, y por eso se ha aliado con el periodista y empresario Héctor Fernández; es él quien se hará cargo de la organización de todo lo relacionado con la operativa, aunque Courtois le vigile muy de cerca.