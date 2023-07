El sorprendente cambio físico del actor que dio vida a Stevie Kenarban en Malcolm in the Middle

Craig Lamar Traylor ha crecido y no se parece en nada al Craig Lamar que conocimos en la serie

Craig Lamar Taylor es un nombre que no te dirá nada, pero seguro que sí recuerdas a Stevie Kenarban, de Malcolm in the Middle. La mítica serie juvenil marcó a toda una generación y ahora vuelve a ser de actualidad por el sorprendente cambio físico que ha protagonizado este actor.

El tiempo también ha pasado por Craig Lamar Taylor, pero le ha sentado muy bien y ya es todo un hombre, que destaca por sus complementos en las orejas y por un estilo de ropa bastante sobrio. ¿Qué habrá sido de él tras la conocida comedia?

Qué fue de Craig Lamar Traylor desde Malcolm in the Middle

Después de su papel como Stevie Kenarban en Malcolm in the Middle, Craig Lamar Traylor continuó trabajando en la industria del entretenimiento, pero su carrera no ha sido tan exitosa y repleta de trabajos como la de algunos de sus compañeros de reparto.

En los años siguientes a Malcolm in the Middle, Traylor apareció en algunos programas de televisión y películas, pero en su mayoría en roles secundarios. Algunas de sus apariciones notables incluyen papeles en las series de televisión Urgencias y Just Jordan, así como en la película Get a Clue.

Sin embargo, desde entonces, Traylor ha mantenido un perfil bajo en la industria del entretenimiento. Ha habido poca información pública sobre sus proyectos más recientes o su participación en la actuación. Lo más probable es que haya optado por alejarse de la atención mediática y dedique su vida a otros trabajos.