Rebecca Loos carga contra David Beckham por la supuesta infidelidad a Victoria

El británico estrenó el pasado 4 de octubre una serie documental en Netflix En el documental hablan sobre los rumores de infidelidad

David Beckham estrenó el pasado 4 de octubre una serie documental en Netflix. El formato está dividido en cuatro episodios en los que narra la historia del británico en su carrera futbolística y cuenta algunos secretos sobre su vida privada.

David y Victoria Beckham son una de las parejas más consolidadas: llevan 24 años de matrimonio y tienen cuatro hijos. En el documental, David asegura que la primera vez que vio a la diseñadora de moda fue en 1996 en un vídeo musical de las Spice Girls: "Esa mujer que ves ahí, es la mujer con la que me quiero casar", le dijo a un amigo.

En 2004, el exfutbolista se vio envuelto en rumores de infidelidad a su esposa, y es que Rebecca Loos aseguró que tuvo una relación con el británico en su etapa en el Real Madrid. Ahora, el matrimonio ha declarado en el documental cómo le afectaron las acusaciones en su relación.

Tras esto, la actriz ha concedido una entrevista a 'Daily Mail' en la que ha cargado contra David. "Es todo, 'pobre de mí'. Él necesita asumir la responsabilidad. Puede decir lo que quiera, por supuesto, y entiendo que tiene una imagen que preservar, pero se presenta a sí mismo como la víctima y me hace parecer una mentirosa, como si yo hubiera inventado estas historias. Está sugiriendo indirectamente que soy yo quien ha hecho sufrir a Victoria".

Loos ha asegurado que ver a Victoria en el documental ha sido "increíblemente difícil", pero que las historias sobre infidelidad eran ciertas: "Creo que si hubiera querido mencionar este momento y lo difícil que fue, habría sido muy lindo para él haber dicho 'no fue mi momento de mayor orgullo'. Lo peor para mí es que dice que no le gustó ver sufrir a su esposa. Eso me molestó. Porque él es el que ha causado el sufrimiento, pero él específicamente hizo que pareciera mi culpa, que él no tuvo nada que ver con esto".

Rebecca ha declarado que le costó mucho tiempo decidir hablar sobre el tema, pero quería demostrar que esas historias no fueron falsas: "También tengo una familia e hijos y ellos también tienen Google y pueden ver documentales. Y quiero que sepan que su madre fue lo suficientemente valiente como para enfrentarlos y defender la verdad".