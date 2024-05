La UEC organitza un debat electoral d’esports amb motiu de les eleccions del 12M

Davant les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 12 de maig, la Unió d’Esports de Catalunya (UEC), el gran paraigües de l’esport català fruit de l’acord entre la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), ha organitzat un debat electoral amb els candidats d’esports dels partits polítics amb representació parlamentària.

Han format part del debat Òscar Ordeig, representant de Socialistes i Units per Avançar; Anna Caula, representant d’Esquerra Republicana; Quim Jubert, representant de Junts + Puigdemont per Catalunya; Aïda Llauradó, representant d’En Comú Podem; Juan Fernández, representant del Partit Popular; i el Iván Cánovas, representant de VOX.

L’acte també ha comptat amb la benvinguda inicial de Gerard Esteva, president de la Unió d’Esports de Catalunya; Jaume Domingo, vicepresident de la Unió d’Esports de Catalunya; i Pere Sust, president de l’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport.

El primer bloc del debat ha fet referència al finançament de l’esport. En concret, a la promesa incomplerta del Govern de doblar el pressupost d’esport i a la petició del sector d’arribar a l’1% dels pressupostos.

La situació de la ILP

D’altra banda, en la segona part s’ha debatut sobre la situació de la ILP presentada pel sector esportiu al Parlament fa uns anys, amb l’objectiu de reformar la llei de l'esport perquè el sector va detectar deficiències molt greus que afectaven les entitats, com la inoperància del Registre d’entitats esportives, el sistema de justificació de subvencions, la tardança en el pagament de les mateixes i la manca d’objectivitat en la seva adjudicació.

En tercer lloc, els representants dels partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya han exposat les seves propostes en relació amb la millora d’infraestructures esportives al país i la situació de les desgravacions fiscals en llicències federatives, d’esport escolar o en quotes de gimnasos.

Finalment, el darrer tema del debat ha fet referència a la situació formativa del món de l’esport i les principals mesures per donar la rellevància que mereix l’esport en el seu paper de posicionament internacional de Catalunya.

“Ens comprometem a obrir una nova etapa en matèria esportiva. Portem 10 anys de pèrdua d’oportunitats a diferents sectors, i ara cal progressar”, ha afirmat Òscar Ordeig. “Necessitem continuïtat. Tenim més finançament, noves línies d’ajuts per equipaments, i hem obert la mirada cap a l’esport circular. Necessitem transformar les ciutats perquè l’esport estigui en totes les facetes de la nostra vida”, ha assenyalat Anna Caula, mentre que el representant de Junts + Puigdemont per Catalunya, Quim Jubert, ha insistit que “hem de sortir de la dependència i necessitem un nou finançament.

El govern fort ja el teníem. Hi hem de tornar amb recursos i capacitat de reacció i de decisió”. “Tenim clar que l’esport és un bé essencial i hem d’invertir de forma inclusiva. Tenim esports en el nostre país que són cabdals a nivell mundial. Amb inversions i creient-nos la nostra potencialitat, i no apostant per coses obsoletes que no porten enlloc, serem referents”, ha reiterat Aïda Llauradó.

"Un canvi de model de governança"

“Cal un canvi en el model de governança i millorar el pressupost per l’àmbit esportiu que actualment està tan oblidat. Apostem per una transformació i simplificació administrativa per ajudar a l’esport base; potenciar la col·laboració publicoprivada; dignificació d’instal·lacions esportives; i l’aposta per esdeveniments de referència”, ha assenyalat Juan Fernández.

Finalment, Iván Cánovas ha indicat que “necessitem que els altres partits parlin directament amb els actors del sector esportiu i amb els esportistes. Hi ha casos evidents. Demanem simplificar-ho tot, que hi hagi menys burocràcia”.