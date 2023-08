Marta Riesco estalla y acude a la justicia: "Voy a ir por otra vía, la legal"

La periodista y Antonio David Flores pusieron punto final a su relación el pasado abril

El pasado abril, Marta Riesco y Antonio David Flores pusieron punto final a la polémica relación que iniciaron meses atrás. La periodista perdió su puesto de trabajo en 'El programa de Ana Rosa' por empezar una relación amorosa con el exmarido de Rocío Carrasco.

Desde su ruptura ha habido muchos rifirrafes entre ellos. El último de ellos es que Antonio David Flores hizo una declaración en directo que no gustó nada a la reportera: "He sentido que en estos casi 3 años de relación, jamás dio la cara por mí. Jamás me defendió. Me dejó sola y perdida solo por guardar su cara públicamente. Antonio David Flores si tú te arrepientes de tus decisiones, imagínate yo; que he perdido mi trabajo y he hecho que mi madre enfermase", declaró.

Ahora han corrido los rumores de que la periodista estuvo con Diego Pérez, exconcursante de 'Supervivientes' mientras estaba con Antonio David. Riesco ha empezado diciendo que "hay algunas cosas que se están diciendo que no me he pronunciado por recomendación de mis abogados y porque voy a ir por otra vía, la legal".

"Sobre el tema en el que se está confirmando que yo fui desleal a mi pareja con Diego Pérez, pido que haya una rectificación pública, y todos aquellos que se están haciendo eco porque tomaremos medidas. Se está dañando de forma constante mi imagen pública y eso no se puede consentir", ha comentado.

Además, Riesco ha zanjado el asunto con un mensaje contundente: "Aunque me gaste todos mis ahorros y todo el dinero que he ganado gracias a mi trabajo, os aseguro que uno por uno los voy a ver sentados en un banquillo, responsabilizándose de cada barbaridad que me hizo llorar a mí y a los míos".