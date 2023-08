Marta Riesco estalla contra Antonio David tras lo ocurrido en un directo: "Si ha sido capaz de..."

La pareja rompió el pasado abril

El pasado abril, Marta Riesco y Antonio David Flores pusieron punto final a la polémica relación que iniciaron meses atrás. La periodista perdió su puesto de trabajo en 'El programa de Ana Rosa' por empezar una relación amorosa con el exmarido de Rocío Carrasco.

Desde su ruptura ha habido muchos rifirrafes entre ellos. El último de ellos es que Antonio David Flores hizo una declaración en directo que no gustó nada a la reportera: "Quiero deciros que yo también me he equivocado. Que no soy perfecto. He cometido los fallos más grandes de mi vida en estos tres últimos años. Pero la vida está para eso, para aprender de los errores, crecer, y si tienes salud, poder enmendarlos".

No solamente eso, y es que el exguardia civil agradeció en directo a Maica Vasco, una de las personas que más ha difamado e insultado a Marta Riesco. Tras esto, los usuarios estallaron con comentarios a favor de la periodista, que ella retuiteó: "Que mala suerte ha tenido Marta al enamorarse de Antonio David", "Marta, huye de este hombre" o "Solo se mueve por dinero e interés", entre otros muchos.

Después de lo ocurrido, Riesco estalló contra Flores: "He sentido que en estos casi 3 años de relación, jamás dio la cara por mí. Jamás me defendió. Me dejó sola y perdida solo por guardar su cara públicamente. Antonio David Flores si tú te arrepientes de tus decisiones, imagínate yo; que he perdido mi trabajo y he hecho que mi madre enfermase".

He sentido que en estos casi 3 años de relación, jamás dio la cara por mi. Jamás me defendió. Me dejó sola y perdida solo por guardar su cara públicamente. — MartaRS (@MartaRiesco) August 5, 2023

@adavidflores si tú te arrepientes de tus decisiones, imagínate yo; que he perdido mi trabajo y he hecho que mi madre enfermase. — MartaRS (@MartaRiesco) August 5, 2023

Además, publicó más mensajes demostrando el enfado con el exguardia civil: "Es un sinvergüenza. Si ha sido capaz de hablar con la persona que me estaba haciendo daño y creerla, ¿de qué no será capaz?".