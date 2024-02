Juicio a Dani Alves: declaración del futbolista y última hora de la vista por agresión sexual, en directo

"El coito no fue tan traumático"

El forense de la defensa ha explicado que le extraña que no se informara de ningún tipo de lesión física: "No se aprecia ninguna lesión (...) Posiblemente no coincida el relato de la víctima con lo que detalla el informe médico que se hizo. Además, el testigo ha comentado que, basándose en los informes, piensa que "el coito no fue tan traumático".