Así ha sido la declaración de Joana Sanz en el juicio a Dani Alves: "No he pedido legalmente el divorcio"

El pasado lunes 5 de febrero arrancó el primer día del juicio a Dani Alves, que se extenderá hasta el próximo miércoles 7 de febrero. El futbolista conocerá su sentencia final tras ser acusado de agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022.

Este martes han declarado un total de 19 testigos, entre los que se encontraban varios agentes de los Mossos d'Esquadra, algunos investigadores, amigos de Dani Alves que estuvieron con él el 30 de diciembre de 2022, y Joana Sanz.

La mujer del brasileño ha comentado que en el momento que ocurrieron los hechos, estaban en un buen momento de la relación. Además, ha asegurado que nunca ha pedido el divorcio: "No he pedido legalmente el divorcio".

Joana ha declarado que la noche de los hechos, Alves no le dijo nada y que el último mensaje fue sobre las once de la noche: "En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo". Además, ha desmentido que se enfadó con él aquella noche porque le preguntó si podía salir con él y le dijo que era una noche de chicos.

Sanz ha asegurado que cuando el brasileño llegó a casa, llegó tan borracho que no pudieron hablar: "Vuelve a casa muy borracho, oliendo a alcohol. Se chocó contra el armario y se desplomó en la cama (...) En el estado en que llegó, pensé que mejor dejarlo para mañana".

Sin embargo, Alves no le explicó nada de lo que pasó aquella noche en Sutton: "Al día siguiente me dijo que estuvo con los amigos".