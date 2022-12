¡Guti se ofrece para ser seleccionador de España!

El exjugador del Real Madrid aceptaría sin dudarlo ser seleccionador de España A él le gustaría ser técnico de algún equipo desde el principio de una temporada

Guti ha sido uno de los invitados especiales de anoche en El Chiringuito de Mega y ha dejado muy buenas sensaciones. El momento más icónico de la noche ha sido cuando ha salido a la palestra el tema de la destitución de Luis Enrique y el fichaje de un nuevo seleccionador para dirigir a La Roja. Según le comentaba una compañera del programa, el nombre de Guti había salido a relucir en más de un medio como posible candidato. El exjugador del Real Madrid, visiblemente sonriente, no ha dudado en declarar que él aceptaría si se lo ofrecieran.

Pedrerol también ha sonreído con la respuesta que ha dado Guti. "¿Te sientes preparado?" le ha preguntado el presentador de El Chiringuito al exjugador blanco. Guti no ha dudado ni un momento su respuesta: sí. Después ha contado en directo que en los últimos años le han llovido ofertas para ser entrenador de equipos dentro y fuera de España. Ofertas que no ha aceptado, según dice, porque quiere tener a un equipo desde el comienzo de la temporada y no a mitad de la liga.

A pesar de que no ha evitado su alegría por la noticia de que su nombre haya aparecido en ciertos círculos, ha comentado con pesar que el Guti jugador se come al Guti entrenador. Según ha dejado caer, su vida como futbolista es un impedimento para que ahora le tengan en cuenta como técnico.