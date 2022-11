Guti carga con extrema dureza contra Benzema

El ex futbolista del Real Madrid lo tiene claro: "No puedes dejar de lado a tu equipo" "A Messi y a Lewandowski los veo jugar", asegura Guti sobre la ausencia del francés

José María Gutiérrez Hernández, 'Guti', ex futbolista del Real Madrid y protagonista para muchísimos del "tacón de Dios", ha explotado. Y lo ha hecho para cargar con extrema dureza hacia el Balón de Oro, que lleva unas cuantas semanas sin aparecer y que, de hecho, no ha aparecido durante toda la campaña con la camiseta blanca si a su rendimiento se refiere.

Comentarista ahora de DAZN, Guti no se corta ni un pelo a la hora de definir lo que está haciendo el internacional francés. Para quien firmó el "tacón de Dios", no hay justificación posible para lo que está ocurriendo con Benzema: "No lo entiendo. A Messi le veo jugar con el PSG y a Lewandowski con el Barcelona. Y a casi todos los jugadores. Eso entra dentro del posible riesgo que tienes de no poder ir al Mundial. Pero tienes que asumirlo. No puedes dejar de lado a tu equipo", dijo con absoluta crudeza de un futbolista que, según Guti, está priorizando el Mundial de Qatar y pasando del equipo que le paga tan generosamente.

No queda ahí su discurso: "Está claro que nadie quiere perdérselo, pero se deben a sus equipos y a la competición. No estás jugando porque estás pensando en el Mundial", acabó el ex futbolista sobre Karim Benzema, que parece haber antepuesto sus intereses personales y los de Francia, que durante muchos años no le convocó por su implicación en un caso de extorsión sexual, a los del Real Madrid de Florentino Pérez.