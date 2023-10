Georgina Rodríguez se enfrenta a su pasado en un complicado juicio sobre su vida privada

"Que se haga justicia", aunque Georgina no ha acudido al juicio porque no estaba obligada

Georgina Rodríguez se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su vida con el comienzo de un juicio que no hace más que recordarle su pasado. Se trata de una lucha judicial que la española emprendió a finales de 2021 contra dos cadenas de televisión al considerar que habían vulnerado sus derechos al honor y a la intimidad al compartir datos relativos a la muerte de su padre.

Los días 3 y 4 de octubre de 2023 se celebran sendos procesos judiciales, aunque Georgina Rodriguez no ha acudido a ninguna de las dos citas al no estar obligada a ello. Sí que ha acudido su defensa legal, su hermana Ivana Rodríguez, acompañada del abogado de la influencer, Mario Bonacho.

Georgina Rodríguez quiere proteger a toda costa su vida antes de 2017, cuando aún no formaba parte de la prensa del corazón y no había empezado su relación con Cristiano Ronaldo. Ante el tribunal, la joven sostendrá que esa parte de su vida no es de interés general, por lo que contar cualquier hecho relativo a ella supondría una violación de los derechos al honor y a la intimidad.

Mario Bonacho, abogado ligado a Georgina, asegura que la pareja del futbolista portugués únicamente quiere proteger "la tutela del derecho a la intimidad y a la propia imagen". Para ello, se han establecido dos procesos judiciales, habiéndose celebrado ayer el primero con absoluta normalidad: "está visto para sentencia y ahora el juez decididirá si corresponde esa tutela o no".