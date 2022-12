La entrevista que habría dejado caer que Aitana y Miguel Bernardeau ya habían roto hace tiempo

"¿Cuándo fue la última vez que os dijisteis te quiero?", les preguntó un medio Pero la pareja no sabía qué contestar

Aitana y Miguel Bernardeau habrían roto tras 4 años de relación según adelantó la revista Lecturas en exclusiva. Si bien la pareja no ha confirmado esta noticia, la cantante si ha pedido a la prensa rosa que le respeten y no expongan públicamente donde se encuentra su casa. Además, se rumorea que la pareja habría roto hace meses, pero la promoción de La Última (serie protagonizada por ambos) habría requerido que actuasen como si siguieran juntos.

Esto último ha propiciado que un vídeo se viralice en redes sociales por una pregunta de una periodista que quería saber "la última vez que os dijisteis te quiero". ¿La respuesta de Aitana y Miguel Bernardau? Miradas cómplices, risas y mucho silencio. "Esta mañana, esta mañana", dijo muy poco convencido el actor, mientras que su chica le daba la razón de forma aún menos creíble.

Lo que me estoy riendo con esto de Aitana y Miguel no tiene nombre. La incomodidad sjjdjdjdjd cuándo fue la última vez que os dijisteis te quiero ajsjsjs no saben ni que contestar. El maldito Walt Disney detrás apuntándoles con una pistola para que hicieran promo sin estar juntos pic.twitter.com/tQI6uRYeEy