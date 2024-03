¿En qué estado se encuentra la relación entre Joana Sanz y Dani Alves?

Desde que Dani Alves fuera finalmente puesto en libertad provisional el pasado lunes 25 de marzo de 2024 tras estar en prisión más de 14 meses, una de las preguntas que más se repite es... ¿En qué estado se encuentra la relación entre el brasileño y Joana Sanz? Desde que saliera de la cárcel, el futbolista se ha refugiado en su vivienda familiar ubicada en Esplugues de Llobregat (Barcelona), residencia en la que había estado viviendo con Joana hasta su entrada en prisión.

Sin embargo, la prensa ya ha podido confirmar que Dani Alves no estuvo con Joana Sanz la primera noche en la que disfruta de la libertad. Si bien no se ha confirmado el estado de la relación, se rumoreó con un posible divorcio de la modelo y el futbolista. Pero la canaria decidió apostar por el matrimonio y nunca dio el paso definitivo.

'Así es la vida', el programa de Telecicno presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, ha hablado acerca del punto en el que se encuentra la relación entre Dani Alves y Joana Sanz. En relación con la fiesta de cumpleaños de su padre que celebró en la vivienda el brasileño, Makoke ha explicado: "me comentan que Joana Sanz no apareció en ningún momento. Sí que estaba en casa cuando Dani no estaba, pero cuando este ha llegado, ni ha aparecido ni va a aparecer".

Según la colaboradora de 'Así es la vida', no ha existido reconciliación "y parece que ella no tiene ninguna intención de volver a casa ni estar con él". ¿Se materializará el divorcio ahora que Dani Alves ha abandonado en libertad provisional la cárcel?