El emotivo detalle de Messi después de que un fan estuviera 10 horas en la puerta de su casa

Messi volvió a demostrar que también es un 'crack' fuera del campo Antonela Roccuzzo estaba presente también

Ser fan es una tarea muy complicada, sino que se lo digan a Juan Polcán, un seguidor de Leo Messi que permaneció hasta 10 horas en la puerta de su ídolo a la espera de que este saliera y pudiera conocerlo.

En cuanto tuvo la oportunidad, este joven viajó hasta París y probó suerte: "busqué en internet la dirección de su casa, pero literalmente no hay ni rastro", explica a Infobae. Pero encontró a un peluquero que le había visitado anteriormente y este le dijo un lugar aproximado: "más o menos donde estaba. Cuando llegué a las 08.00 horas de la mañana, me llevó como 45 minutos encontrarlo".

El relato de la historia es apasionante, porque "me senté a esperar a las 09.00 horas de la mañana cuando vi que iba a entrenar". Finalmente se le unió otro chico que le llevaba al futbolista un cuadro: "cuando volvió a las 13.00 horas, ni siquiera pude acercarme, pero estoy seguro de que me vio.

Esperé hasta las 15.30 horas. Antonela salió de casa, bajó la ventanilla del coche, nos habló con buena intención y dijo que iba a recoger a sus hijos. A las tres horas apareció él, pero no me dio la oportunidad de conocernos".

Cuando todo parecía acabar en un triste final, porque el guardia de seguridad de la vivienda iba a llamar a la policía para desalojarlos, Antonela Rocuzzo salió de la vivienda y le invitó a él y a su desconocido acompañante a acceder al interior de la vivienda: "fue un momento increíble."Le dije a Messi lo que le amaba, nos tomamos unas fotografías, me firmó la camiseta del club de fútbol sala en el que juego, me dio un abrazo y me firmó un autógrafo en el brazo" explicó.