Edu Aguirre 'estalla' por el miedo que tiene a que Messi gane el Mundial

El tertuliano asegura estar "cansado" del furor que se profesa por Leo Messi Leo Messi encarriló el partido para la albiceleste en una increíble actuación contra Croacia

La albiceleste arrasó ayer a una Croacia que se quedó sin opciones ya prácticamente en el primer tiempo. Si una figura brilló con especial fulgor fue la de Messi que se echó al equipo a la espalda y marcó un penalti y dio dos asistencias absolutamente increíbles que pusieron al público de pie.

El mejor jugador del mundo recuperó sus mejores sensaciones y se lució con su selección permitiendo que esta acceda a la final. Esto no ha gustado a Edu Aguirre, uno de los tertulianos de "El Chiringuito" quien asegura estar muy "cansado" de Messi y de las alabanzas de los medios y aficionados:

"Me está dando mucha pereza hoy. Me aburre ya Messi, te lo digo de corazón. No en este programa, que también, sino en todos los periódicos, televisiones, aficionados, aficiones. Es un lavado de cara para que sea el Mundial de Messi que ya me aburre, me da pereza, cada pase que da Messi me aburre porque ya es historia.

📺#ChiringuitoMessi📺 pic.twitter.com/ecOp9XULQR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 13, 2022

Cada penalti que marca es el mejor penalti de los mundiales. Me aburre mucho Messi y no tengo nada contra Messi porque es uno de los mejores de la Historia y que gane un Mundial no va a cambiar nada, porque seguirá siendo uno de los mejores jugadores de la Historia. Messi es grandísimo, pero me empalaga la adoración continua del que llaman Dios. Me agota."

"Os digo una cosa, Argentina parece que ha ganado el Mundial y la caída puede ser aun mayor" completaba su speech el tertuliano y periodista del mítico programa "El Chiringuito".