Juanma Rodríguez, sobre Argentina: “Espero que Croacia les meta cuatro”

Uno de los panelistas de 'El Chiringuito', Juan Manuel Rodríguez, mostró su descontento con 'la Albiceleste' Por los festejos de los jugadores argentinos tras eliminar a Países Bajos

Los polémicos festejos de los jugadores argentinos tras eliminar en penaltis a Países Bajos siguen desatando reacciones. Tras el último lanzamiento, el de Lautaro Martínez, se hizo viral en redes sociales una foto en la que se ve cómo los futbolistas de 'la Albiceleste' celebran 'en la cara' de la abatida selección neerlandesa. Uno de las últimos comentarios al respecto se produjo en 'El Chiringuito'.

Uno de los panelistas del programa, 'Juanma' Rodríguez, no dudó en arremeter contra Argentina: "Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí", dijo el comunicador. Tras eliminar al equipo de Van Gaal, el campeón de América se medirá a Croacia en semifinales el próximo martes en Lusail. "Si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis. Si Croacia les mete cuatro, me gustaría que Luka Modric hiciera esto. O si pasan a la final, que lo hagan los franceses. Es lo que a mí me gustaría que pasara", añadió Rodríguez.

Además de la polémica fotografía de la celebración de los jugadores argentinos tras la clasificación, han generado debate las palabras de Messi a Weghorst en zona mixta o su festejo con mensaje a Van Gaal. En 'El Chiringuito' se buscó hacer aún más eco del tema: "Me parece impresentable porque no se puede defender todo. Yo entiendo que un argentino se sienta identificado con esto, pero me cuesta ver a Matías Palacios (compañero suyo en el programa), que es un caballero, defendiendo esto. Esto es echarle tierra en los ojos al otro rival. Esto no es fútbol", intervino, de nuevo, Juanma Rodríguez.

Las quejas del panelista no quedaron ahí, sino que fueron a más y vaticinó un "apoyo global" a la selección balcánica en el enfrentamiento contra los de Scaloni. "En semifinales no va a ser un Argentina-Croacia. Va a ser un Argentina contra el resto del mundo. Croacia debería sacarse la camiseta de la selección y llevar una de la ONU. Porque lo que está defendiendo Croacia es al resto del mundo", concluyó Juanma con su rabieta.