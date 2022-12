Juanma Rodríguez aclara si se arrepiente de desear que a Argentina le metan cuatro goles

El tertuliano se ha tomado la cuestión de forma humorística Asegura que ahora quiere que le metan siete goles

Hace poco, Juanma Rodríguez, uno de los más famosos tertulianos del "Chiringuito" aseguraba que deseaba que le metieran cuatro goles a Argentina. No obstante, la albiceleste logró ganar al cuadro 'Oranje' dirigido por Van Gaal en un partido que fue de auténtico infarto ya que estuvo marcado por la remontada de Países Bajos.

"Pues más abrumado todavía ya que no había visto algunas... no sé no lo entiendo muy bien y reconozco que estoy arrepentido. No quiero que le metan cuatro, quiero que os metan siete, impar y falta" aseguraba el colaborador de "El Chiringuito" acompañado de una música bastante épica con el objetivo de sorprender a los televidentes.

El colaborador ha querido tomárselo a broma y dejar claro que solo lo hace por generar una broma alrededor de su opinión sobre el combinado argentino.

"Hombre Josep ya está bien, un poquito de sentido del humor que el fútbol es lo más importante de lo que menos importancia tiene", zanjaba Juanma Rodríguez intentando tener un tono conciliador y amistoso en el que se tomaba la cuestión con bastante humor.